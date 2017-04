Bald Baustart in Steinigtwolmsdorf Die Straße nach Weifa bekommt neuen Asphalt. Gearbeitet wird bei Vollsperrung.

Auf der Straße zwischen Steinigtwolmsdorf und Weifa bröckelt der Asphalt. © Steffen Unger

Die Straße zwischen Steinigtwolmsdorf und Weifa wird in diesem Jahr durch den Landkreis Bautzen instand gesetzt. Die Arbeiten beginnen am 24. April und dauern voraussichtlich zwei Monate, teilte jetzt das Landratsamt mit. Der Landkreis als Straßeneigentümer gab jetzt weitere Details zum bevorstehenden Straßenbau bekannt. Demnach wird das Vorhaben in mehreren Bauabschnitten realisiert. Im ersten Bauabschnitt ist die Straßeninstandsetzung zwischen der Bundesstraße 98 und dem Freibad in Steinigtwolmsdorf geplant. Dieser Abschnitt soll bis Anfang Juni fertiggestellt werden. Im Anschluss erfolgen die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt zwischen dem Bad und dem Ortseingang Weifa. Bis zum 24. Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Gebaut wird in beiden Abschnitten bei Vollsperrung. Die Kreisverwaltung begründet es mit der geringen Fahrbahnbreite. Der Verkehr von Steinigtwolmsdorf wird über die B 98 und Ringenhain nach Weifa umgeleitet. Das Gleiche gilt in der Gegenrichtung. Wie Anwohner im Baubereich ihre Grundstücke erreichen können, wollen Landratsamt bzw. Baubetrieb vor Beginn der Arbeiten gesondert mitteilen. Betroffen von der Straßensperrung ist auch der Busverkehr. Die Linienbusse, die zwischen Steinigtwolmsdorf und Weifa fahren, werden ebenfalls über Ringenhain umgeleitet. Das heißt, dass die Haltestelle beispielsweise am Steinigtwolmsdorfer Bad in der Bauzeit nicht bedient werden kann. (SZ/ir)

