Bald Baustart am Schulhaus Die Tharandter Stadträte haben ihr Okay für die ersten Arbeiten an der Grundschule gegeben. Anfang Juli geht es los.

An der Grundschule im Kurort Hartha beginnt die Sanierung. © Andreas Weihs

Die Bauarbeiten an der Grundschule „Bernhardt Hantzsch“ im Tharandter Ortsteil Kurort Hartha stehen unmittelbar bevor. Ab Anfang Juli sollen die ersten Handwerker mit der Sanierung des Gebäudes beginnen können. Damit als Erstes die alte Turnhalle neben dem Schulhaus in Angriff genommen werden kann, haben die Mitglieder des Tharandter Stadtrates auf ihrer jüngsten Sitzung an die ersten Baufirmen grünes Licht gegeben.

Demach wird die Firma Alexander Richter Gerüstbau GmbH aus Dresden für eine Summe von knapp 14 000 Euro damit beauftragt, das Gerüst an die Turnhalle zu stellen. Wie die Tharandter Stadtverwaltung mitteilt, sind für diese Arbeit drei Angebote im örtlichen Rathaus eingegangen, nur leider nicht von ortsansässigen Firmen. Diese hätten die Auftragsbücher für den Zeitraum bereits voll. Das Positive: Mit dem Leistungspreis liegt die Dresdner Firma unter der anfänglichen Kostenschätzung von rund 21 000 Euro.

Weitere Bauleistungen konnte der Stadtrat nicht direkt vergeben. Damit dennoch planmäßig in den Sommerferien gebaut werden kann, haben die Stadtvertreter Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) dazu ermächtigt, die notwendigen Arbeiten an den jeweils „wirtschaftlich günstigsten Bieter“ zu vergeben und die Stadträte zu einem späteren Zeitpunkt über die Vergabe zu informieren. Das betrifft die Bauleistungen für den Dachdecker, die Fenster und die Elektrik, die in der Turnhalle teilweise erneuert werden muss. Vor allem gehe es aber darum, den Blitzschutz am Haus einzurichten. Auch ein Großteil der Fenster an der Sporthalle muss erneuert werden. Lediglich vier Fenster, die vor einigen Jahren ausgetauscht wurden, bleiben erhalten. Alle diese Arbeiten sollen noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Danach soll das Schulhaus saniert werden.

Die Rathausspitze rechnet für die komplette Modernisierung und den teilweisen Umbau des Schulhauses, inklusive der angrenzenden Turnhalle und der Neugestaltung des Außenbereiches mit Kosten von rund fünf Millionen Euro. Eine Summe, die innerhalb der nächsten fünf Jahre in das Denkmal investiert werden soll – bei laufendem Schulbetrieb. Insgesamt drei Millionen Euro muss die Forststadt dafür selbst aufbringen. Abgesehen von der Neugestaltung der Räume und Flure sollen Heizung, Brandschutz und auch einige Fenster erneuert werden. Ziel ist es zudem, Schulbetrieb und Horträume künftig klar voneinander zu trennen. Dies ist bisher nicht möglich.

