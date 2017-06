Bald Baustart am Real-Markt? Die Gemeinde hat der Erweiterung zugestimmt. Für Kunden soll es künftig ein größeres Angebot an Lebensmitteln geben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Beliebtes Einkaufscenter: Mit den Umbauten soll der Real in Bannewitz auch in Zukunft für Kunden attraktiv sein. © Oberthür Beliebtes Einkaufscenter: Mit den Umbauten soll der Real in Bannewitz auch in Zukunft für Kunden attraktiv sein.



Bannewitz. Der Real-Markt in Bannewitz soll wachsen. Damit das Einkaufscenter in dem Gewerbegebiet „An der Zschauke“ an der B 170 gebaut werden kann, haben die Bannewitzer den Investoren nun endgültig grünes Licht gegeben. Die Mitglieder des Gemeinderates waren sich auf ihrer jüngsten Sitzung einig: Das Einkaufscenter, das sich hier neben Baumarkt, McDonald’s und Tankstelle befindet, soll erweitert werden.

Eine Entscheidung, die offiziell Baurecht schafft, erklärt Marion Trümper, die für die Bauleitplanung in der Gemeinde verantwortlich ist. Das heißt, die Bauträger können nun einen Antrag für ihr Vorhaben beim Landkreis einreichen. Ein solcher liegt dort bisher nicht vor, wie das Pirnaer Landratsamt bestätigt. Erst wenn der eingereichte Bauantrag genehmigt ist, kann das Projekt starten.

Was konkret die Unternehmensspitze von Real am Bannewitzer Standort plant, wird nicht verraten: „Zum jetzigen Zeitpunkt“ wolle man sich nicht dazu äußern, teilt eine Firmensprecherin mit. Fest steht aber bereits: Kunden haben in Zukunft mehr Platz zum Einkaufen. Geplant ist, den Getränkemarkt und die Ladenfläche, die sich zwischen dem Eingangsbereich und dem Supermarkt befinden, zu erweitern. Durch Um- und Anbauten kommen 185 Quadratmeter hinzu. Ende 2016 war noch von einer zusätzlichen Fläche von rund 550 Quadratmetern die Rede. Allerdings war damals planerisch nicht davon ausgegangen worden, dass ein Teil der Verkaufsfläche bereits seit Jahren unter Duldung des Landkreises überschritten wurde. Offenbar war das ein Missverständnis unter den Baubeteiligten, das nun ausgeräumt zu sein scheint.

Auf insgesamt 6 680 Quadratmetern werden Kunden nach dem Umbau einkaufen können. Dabei soll das Angebot der Nicht-Lebensmittel, das sich aktuell auf 2 200 Quadratmetern befindet, künftig auf nur noch maximal 2 000 Quadratmeter Fläche verringert werden, also höchstens nur noch 40 Prozent des gesamten Angebotes ausmachen. Vorgesehen ist, in Zukunft den Schwerpunkt stärker auf Lebensmittel zu setzen und diesen durch mehr frische Angebote zu ergänzen. Anders als beispielsweise im Real-Markt in Heidenau – der bereits über eine größere Verkaufsfläche verfügt – gibt es in dem Bannewitzer Real keine Theke für Frischfisch. Zudem sollen die Sanitäranlagen modernisiert und der Eingang umgestaltet werden. Außerhalb des Marktes wird auch eine Apotheke mit 156 Quadratmeter Fläche ihren Platz finden. Die Parkplätze sollen in ihrem Bestand weitestgehend erhalten bleiben. Das geht aus dem Bebauungsplan hervor.

Was die Umbauten kosten und wann der Baustart erfolgt, ist unklar. Auch dazu will sich das Unternehmen nicht äußern. Wie aber aus internen Kreisen zu vernehmen ist, könnte der Markt 2018 erweitert werden. Ein wichtiger Schritt im Hinblick auf die geplante Investition stellt wohl auch der Eigentumswechsel dar. Die Metro-Gruppe, zu der auch Real gehört, erwarb das Warenhaus in Bannewitz in diesem Frühjahr. Laut Unternehmensführung sei damit die „langfristige und strategische Sicherung“ des Marktes gewährleistet. Ziel sei es auch, die Arbeitsplätze der aktuell rund 120 Mitarbeiter zu erhalten und gegebenenfalls weitere zu schaffen. Der Standort, an dem sich der Real-Markt in Bannewitz befindet, hat Tradition. Im August 1990 eröffnete der Markt erstmals als Allkauf in Zelten. 2009 wurde der Markt schon einmal groß umgebaut.

zur Startseite