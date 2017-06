Balanceakt für Gorknitzer Der Sportverein könnte sich freuen. Er ist gefragt wie nie. Genau das ist das Problem. Der Chef bittet die Stadt um Hilfe.

Mit dem Ball kann Trainer Andreas Freudenberg umgehen, mit der derzeitigen Lage ist es schwerer. © marko förster

Gorknitz. Andere beneiden die Gorknitzer darum. In den Sportverein kommen immer mehr Kinder und Jugendliche, die Fußball spielen wollen. Doch damit verbunden ist mehr und mehr ein Problem, um das den Vorsitzenden Wolfgang Mönch kaum jemand beneidet. Weil der Rasenplatz nicht ununterbrochen bespielt werden kann – sonst wäre er bald nur noch ein Stoppelacker – reicht die Zeit nicht mehr für alle. Also weichen die Kindermannschaften nach Mühlbach aus. Das erfordert etliches organisatorisches Geschick von Trainern und Eltern – Stichwort Fahrerei – und wird auf Dauer teuer. Die Gorknitzer zahlen in Mühlbach für jedes Spiel 60, für jedes Training 40 Euro. Inzwischen kommen die Gorknitzer immer weniger klar mit der Situation. „Wir brauchen Hilfe“, war die Botschaft, mit der Mönch am Mittwochabend in den Stadtrat kam. Und er hatte auch gleich eine Idee, wie das Problem gelöst werden könnte: mit einem Kunstrasenplatz. Der aber kostet richtig Geld. Zum Vergleich: Der neue vor acht Jahren in Langburkersdorf kostete rund eine halbe Million Euro, und selbst die Sanierung eines vorhandenen Platzes in Sebnitz wird mit gut 260 000 Euro veranschlagt. Mönch lenkt ein. Man habe schon beim Landessportbund wegen der Fördermittel angefragt. „Wir machen schon unseren Teil“, sagte er den Stadträten. Mit einigen hatte er sich vor der Sitzung abgesprochen.

Mönch steckt in einem Dilemma. Wenn auf dem Gorknitzer Fußballplatz immer weniger spielen, werden die Leute schon misstrauisch und fragen: Macht ihr gar nichts mehr? Wegschicken will er auch niemanden, schließlich ist der Sport, neben der Feuerwehr, der einzige Ort, wo man sich treffen kann.

Bürgermeister Ralf Müller (CDU) hob deshalb auch die „erstaunlich löbliche Entwicklung“ des Vereins hervor. Nur sei diese in der Sportkonzeption so eben nicht vorgesehen, weshalb für Gorknitz auch kein Geld geplant ist. Trotzdem verspricht er eine Lösung insbesondere für die Kinder. Vorerst könnten die den kleinen Kunstrasenplatz an der Dohnaer Schule nutzen. Für alles andere bedürfe es weiterer Gespräche und Vorarbeiten. Das war zwar noch keine Zusage, aber auch keine Absage. – Mönch stieg nach der Sitzung am Mittwochabend in sein Auto. „Schauen wir mal“, sagte er. Es klang verhalten optimistisch.

zur Startseite