Bahnwärterhäuschen öffnet wieder Mit neuen Wirten startet das Café zwischen Wilder Weißeritz und Bahngleisen in Tharandt in die Saison. Los geht es schon in wenigen Tagen.

Jon Lister und Biggi Reuter geben die Führung im Bahnwärterhäuschen ab. Annett und André Borgwardt übernehmen ab 1. April (v.l.). © Andreas Weihs

Das Bahnwärterhäuschen in Tharandt startet in die neue Saison. Ab April steht das Lokal zwischen Wilder Weißeritz und Bahngleisen wieder für Gäste offen. Ab diesem Jahr gibt es aber eine entscheidende Neuerung: Nicht mehr Biggi Reuter wird die Gastronomie führen, sondern die Macher der Tharandter Spezialitätenmanufaktur. Die Geschwister Annett und André Borgwardt haben bereits der früheren Fleischerei Rüger in Tharandt zu neuem Glanz verholfen und im Haus zusätzlich ein eigenes Bistro, die Hauswirtschaft, eröffnet. Nun soll auch das Tharandter Bahnwärterhäuschen von ihren Händen geführt werden.

Das Bahnwärterhaus bietet ab April täglich Mittagstisch von 11 bis 14.30 Uhr, außer montags und dienstags. „Dann kann in der Hauswirtschaft gegessen werden“, sagt André Borgwardt. Freitags ist dafür von 11 bis 18 Uhr geöffnet und am Wochenende schon ab 9.30 Uhr bis 20 Uhr. (SZ/ves)

zur Startseite