Bahnunterführung gesperrt

Die Bahnunterführung Dresdner Straße in Langebrück ist am Sonnabend von 8 bis 17.30 Uhr vollständig gesperrt. Das teilt das Busunternehmen Regionalverkehr Dresden (RVD) mit. Aus diesem Grund können Busse der Linie 308 die Haltestelle Langebrück Bahnhof nicht ansteuern. Fahrgäste werden gebeten, die Ersatzhaltestelle an der Lessingstraße/Ecke Güterbahnhofstraße zu nutzen. Ursache der Sperrung sind offenbar Wartungsarbeiten der Deutschen Bahn an der Brücke. (SZ)

