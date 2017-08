Bahnübergang wird umgebaut Die Bahn hat eine Vollsperrung der Schulstraße in Laußnitz beantragt. Die Arbeiten sind lange geplant.

Der Bahnübergang in Laußnitz. © Rene Plaul

Die Deutsche Bahn wird noch im August mit dem Umbau des Bahnübergangs an der Schulstraße in Laußnitz beginnen. Darauf deutet eine Information hin, die nun das Landratsamt veröffentlich hat. Demnach wird die Schulstraße in Laußnitz ab dem 21. August voll gesperrt werden. Grund seien Arbeiten zum Umbau des Bahnübergangs und Kanalbauarbeiten.

Die Arbeiten sind lange geplant. Die Bahn wollte den Bahnübergang eigentlich schon vor Jahren modernisieren, hatte das aber wegen der ungewissen Zukunft der Strecke immer wieder verschoben. Die Arbeiten sollen bis Mitte Dezember dauern, so lange bleibt die Straße auch gesperrt. Die Umleitung führt über die B 97 nach Königsbrück und die Höckendorfer Straße nach Laußnitz. (SZ/pre)

