Bahnübergang Muskauer Straße später dicht Die eiskalten Temperaturen verzögern den Bau der Behelfsstraße über die Gleise in Niesky.

Im Bild: Die Baustelle der Magistrale am Bahnübergang Muskauer Straße. © André Schulze

Niesky. Die Schließung des Bahnübergangs an der Muskauer Straße in Niesky wird sich um einige Wochen verschieben. Das bestätigte am Montag der Projektleiter für den Streckenabschnitt Knappenrode–Horka bei der Netz AG der Deutschen Bahn, Ulrich Mölke, gegenüber der SZ. Die Sperrung sollte eigentlich ab Februar erfolgen. Der neue Termin ist voraussichtlich der 3. April, der Dienstag nach Ostern. Sobald das Datum verbindlich feststeht, wird die Bahn umgehend informieren, versprach Mölke.

Als Grund für die Verzögerung nannte er den schwierigen Baugrund in Verbindung mit dem Dauerfrost. Beides zusammen verhindere die Fertigstellung einer Behelfsstraße über die Gleisanlagen. Über die Querung soll während der Erneuerung des Bahnübergangs der Umleitungsverkehr rollen. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Bau der Niederschlesischen Magistrale zwischen Hoyerswerda und der polnischen Grenze und sollten ursprünglich Ende Mai abgeschlossen sein. (SZ/sdt)

