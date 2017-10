Bahnübergang Mücka wird gesperrt Für Radfahrer wird eine gesonderte Querungsmöglichkeit eingerichtet.

Symbolfoto © dpa

Mücka. Der Bahnübergang auf der Staatsstraße 121 in Mücka wird am 2. November aufgrund des Bahntrassen-Neubaus für den Kraftfahrzeugverkehr erneut voll gesperrt. Die Umleitung über Klitten/Förstgen ist entsprechend ausgeschildert. Für Radfahrer wird eine gesonderte Querungsmöglichkeit eingerichtet. Damit verbunden sind größere Fahrplanänderungen auf den Bus-Linien 105 (Uhyst - Mücka - Niesky) und 255 (Boxberg - Mücka - Niesky). Die Busse dürfen ab etwa 7.45 Uhr den Bahnübergang Mücka nicht mehr passieren und müssen die Umleitung befahren. Zudem können aus diesem Grund ab 7.45 Uhr die Haltestellen in Neudorf nicht mehr angefahren werden. Für die Haltestelle Kreba wird in der Hoyerswerdaer Straße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Außerdem ist die Fahrt 012 der Linie 255 ab „Niesky Busbahnhof“ und an allen Folgehaltestellen bis „Mücka Schule“ 19 Minuten früher (anstatt 10.55 Uhr fährt sie bereits 10.36 Uhr). Alle übrigen Fahrten werden aufgrund der Umleitung bis zu 20 Minuten verspätet ankommen bzw. abfahren. Anschlüsse können an diesen Tag nicht sichergestellt werden. Teilweise ist auch mit geringen Verspätungen auf Folgefahrten anderer Linien zu rechnen. Die Bürger werden gebeten, diese Hinweise zu beachten. Einzelheiten können der Homepage des Zweckverbandes entnommen werden. (SZ)

