Bahnübergängen bekommen wieder Schranken Die Sicherheitstechnik ersetzt die Andreaskreuze, bevor Züge mit voller Geschwindigkeit die neue Strecke entlangdonnern.

Andreaskeuze werden durch Sicherheitstechnik ersetzt. © SZ/Archiv

Im Zuge des zweigleisigen Ausbaus der Bahnstrecke zwischen Lohsa und dem Güterbahnhof Horka erhalten alle 20 nach der Elektrifizierung der Strecke noch vorhandenen Bahnübergänge in diesem Bereich vollautomatische Schranken. Das erklärte Ulrich Mölke, Projektleiter der Deutschen Bahn AG. Die ersten werden bis Jahresende aufgestellt, die meisten im nächsten Jahr. Am 29. Oktober 2018 um 4 Uhr morgens beginnt der Probebetrieb auf der neuen Niederschlesischen Magistrale. Dann verkehren Messzüge, ab November aber auch einzelne Züge „mit vielen Lokführern, die sich Streckenkenntnis aneignen müssen“. Die neue Strecke habe nichts mehr mit der alten zu tun, so Ulrich Mölke. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 fahren dann Züge von Hoyerswerda nach Görlitz und umgekehrt. Der Güterverkehr werde elektrisch bis Breslau gezogen. Beabsichtigt ist, dass Personenzüge mit einer Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern fahren und Güterzüge mit 100 km/h.

Bisher ist der Abschnitt zwischen Lohsa und Niesky lediglich als Baugleis nutzbar. Abgesehen von Bauzügen sind an einigen Sonntagen Züge zur Versorgung des Waggonbaus Niesky unterwegs. „Allerdings nur mit einer Geschwindigkeit von maximal 20 km/h“, wie der Projektleiter der Bahn betont. Damit seien die an den Bahnübergängen wie etwa bei Uhyst aufgestellten Andreaskreuze ausreichend. Es handelt sich dabei um Verkehrszeichen in Form einer römischen Zehn. Sie signalisieren den Verkehrsteilnehmern, dass dem Schienenverkehr Vorrang zu gewähren ist.

Auf dem letzten Abschnitt zwischen Niesky und Horka haben die Tiefbauarbeiten begonnen, in anderen Bereichen der Strecke der „Feinschliff“. Soll heißen, es werden Kabel verlegt, die Eisenbahnsignaltechnik installiert, weitere Sicherungstechnik programmiert. Das gehe über viele Kilometer und dauere seine Zeit. „Da sieht man mal einen Arbeiter und dann wieder keinen“, kündigt Ulrich Mölke an. Das habe aber alles seinen Richtigkeit. In drei Stufen überprüfen danach unabhängige Gutachter die Funktionsfähigkeit aller Vorrichtungen, jeder noch so kleinen Lampe. Das Vorgehen sei ähnlich umfangreich wie bei der Sicherung im Flugverkehr, so Mölke.

Die Schranken werden auch deshalb erst 2018 aufgestellt, damit sie nicht vorab durch Vandalismus beschädigt werden. (ck)

