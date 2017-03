Bahnübergänge voll gesperrt Wegen Gleisbauarbeiten müssen sich Autofahrer an mehreren Tagen in der Gemeinde anders orientieren.

Hintergrund der Vollsperrungen beider Bahnübergänge in Zeithain sind sogenannte Stopfarbeiten an den Bahngleisen. © Symbolbild/dpa

Zwei Bahnübergänge im Zeithainer Gemeindegebiet bleiben von Sonnabend, 25. März, 7 Uhr, bis Montag, 27. März, 16 Uhr, voll gesperrt. Betroffen ist zum einen der Übergang an der Kreisstraße in Höhe des Holcim-Kieswerks. Der Verkehr wird hier richtungsbezogen über Bobersen beziehungsweise Röderau umgeleitet, teilt die Gemeinde Zeithain mit. Zum anderen ist im gleichen Zeitraum die Gleisquerung Jacobsthal Bahnhof am Wildgehege von einer Vollsperrung betroffen. Die Zufahrt zum Wildgehege und zum Stellwerk erfolgt ab dem Ortsteil Jacobsthal über den Steinweg. Hintergrund der Vollsperrungen sind sogenannte Stopfarbeiten an den Bahngleisen. Dabei werden Unebenheiten und Verschiebungen der Gleise beseitigt. (SZ)

