Bahnstrecke wieder freigegeben Nach dem Zugunglück am Mittwochnachmittag in Großschönau rollt der Verkehr wieder auf der Strecke. Dem betroffenen Lokführer geht‘s unterdessen wieder besser.

Auf der Zugstrecke in Großschönau ist der Zusammenstoß zwischen einem Trilex-Wagen und dem Skoda passiert.

Nach dem Zugunglück am Mittwochnachmittag in Großschönau konnte die Strecke gegen 21 Uhr wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. Gegen 17 Uhr war hier eine Skoda-Fahrerin von der Emil-Schiffner-Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs gewesen, als sie den unübersichtlichen und unbeschrankten Bahnübergang überfuhr. Der Zug kam aus ihrer Sicht von rechts aus einer Kurve. Bäume versperren an der Stelle die Sicht. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Lokführer einen Schock und die Autofahrerin verletzte sich schwer. Über den gesundheitlichen Zustand der Frau gibt es keine neuen Auskünfte.

Nach aussage der Länderbahn, die mit ihrem Trilex auf der Strecke fährt, geht es hingegen dem Lokführer schon wieder etwas besser. Er hat jetzt vier Tage frei und wird danach vor seiner ersten Fahrt nach dem Unfall noch mal ärztlich untersucht. Der Trilex-Triebwagen wird nun in einer Werkstatt in Görlitz repariert. Fahrgäste haben sich bei dem Unfall nicht verletzt. (SZ/hg)

