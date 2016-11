Bahnstrecke im oberen Elbtal dicht

Das müssen Bahnfahrer beachten

Die Streckensperrung beginnt nach Angaben der Bahn am Montag, 7. November, um 1 Uhr und dauert bis Montag, 14. November, 4 Uhr. In diesem Zeitraum endet die S-Bahn-Linie 1 aus Richtung Dresden in Pirna, zwischen dem Pirnaer Busbahnhof und Bad Schandau müssen Reisende in Ersatzbusse umsteigen – verbunden mit längeren Fahrzeiten, da die Busse nicht ganz so schnell vorankommen wie normalerweise die Bahn. Nach Stadt Wehlen pendelt ein Extra-Ersatzbus auf der rechten Elbseite. Und selbst Fernreisende müssen in Busse umsteigen. Für sie pendelt der Ersatzverkehr zwischen Dresden und Decin.

Auch nach Ende der Vollsperrung wird es zumindest für S-Bahn-Reisende teilweise mit Schienenersatzverkehr weitergehen, da die Bahnstrecke zwischen Pirna und Bad Schandau zehn weitere Tage lang nur einspurig befahrbar ist.