Bahnstrecke im Elbtal wieder frei Nach einem Gewitter mit heftigem Regen ist ein umgestürzter Baum beseitigt worden. S-Bahn- und Zugreisende mussten lange noch mit Verspätungen rechnen.

Ein Baum war umgestürzt und hatte die Oberleitung beschädigt.

Wegen eines kurzen, aber heftigen Gewitters am Montagmittag blieben viele S-Bahn-Fahrgäste in der Sächsischen Schweiz sprichwörtlich im Regen stehen. Ein Baum war bei Kurort Rathen gegen 13.15 Uhr in die Oberleitung der Elbtal-Strecke gestürzt, der Zugverkehr musste daraufhin bis circa 15.20 Uhr komplett unterbrochen werden. Danach war die Strecke zumindest eingleisig befahrbar, sodass wieder Züge rollen konnten, wenn auch noch nicht gleich nach Fahrplan.

Auch für Autofahrer wurde das Unglück zum Ärgernis, da die Schrankenanlage am Bahnübergang in Rathen bis gegen 19 Uhr geschlossen bleiben musste. Fußgänger durften ausnahmsweise auf Anweisung der Bundespolizei und eines Notfallmanagers der Bahn die geschlossenen Halbschranken des Bahnübergangs passieren. Autos wurden über den Elberadweg und Struppen-Strand umgeleitet.

Nach Auskunft der Deutschen Bahn dauerte es bis in die späten Abendstunden, bis der Schaden an der Oberleitung repariert und auch das zweite Gleis wieder freigegeben werden konnte. (SZ/ce/mf)

