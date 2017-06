Bahnstrecke gesperrt Ein Laster ist in Langebrück mit einer Brücke kollidiert. Bahnbenutzer mussten auf Busse umsteigen.

Bahnreisende müssen zwischen Klotzsche und Radeberg gegenwärtig auf Busse umsteigen. © Symbolfoto: Thorsten Eckert

Ein Unfall hat am Freitagnachmittag für eine einstündige Unterbrechung des Zugverkehrs zwischen Dresden-Klotzsche und Radeberg geführt. Ein Laster war in Langebrück mit einer Brücke kollidiert, worauf die Strecke gesperrt wurde. Für die Züge von Dresden in Richtung Kamenz, Görlitz und Zittau und zurück wurde zwischen Klotzsche und Radeberg ein Busnotverkehr eingerichtet, sagt Länderbahn-Pressesprecher Jörg Puchmüller.

Das Notfallmanagement von DB-Netz ist vor Ort und begutachtet die möglichen Beschädigungen an der Bahnbrücke. Seit 15.30 Uhr ist die Strecke wieder frei.

Außerdem war es am Freitagmittag, kurz nach zwölf Uhr, zu einer Kollision eines Odeg-Zuges bei Charlottenhof mit einem auf den Gleisen liegenden Baumes gekommen. Hier war die Strecke zwischen Görlitz und Weißwasser betroffen. Nach der Beräumung sei die Strecke ab 14.30 Uhr wieder freigewesen, teilte Katharina Hoffmann, Referentin Marketing und Kommunikation der Odeg, auf Nachfrage mit. Personen seien nicht verletzt worden. Es sei auch kein Sachschaden am Zug entstanden, da dieser lediglich die Baumkrone des Baums berührt habe. (szo)

