Bahnstrecke gesperrt

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. © Toni Lehder

Die Bahnstrecke zwischen Görlitz und Dresden blieb am Sonnabend für eine Stunde gesperrt. Grund dafür war ein Vorfall in Kubschütz. Dort lief kurz nach 12 Uhr ein Mann auf dem Gleis, berichtet Jörg Schöbel von der Bundespolizeidirektion Pirna. Der Lokführer einer in Gegenrichtung fahrenden Trilex-Bahn sah und meldete das. Daraufhin wurde der Befehl zum Langsamfahren herausgegeben. So konnte ein Odeg-Zug 50 Meter vor dem Mann anhalten, der inzwischen auf den Schienen lag. Aufgrund einer Kopfverletzung, die vermutlich von einem Sturz herrührte, wurde der Deutsche, zu dessen Alter die Polizei noch keine Angaben machen kann, mit dem Rettungshubschrauber in eine Dresdner Klinik geflogen. Auf der Strecke kam es zu Zugverspätungen von insgesamt fast vier Stunden. (SZ/ks)

zur Startseite