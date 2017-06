Bahnstrecke eine Stunde gesperrt Ein Laster ist in Langebrück mit einer Brücke kollidiert. Der Fahrer machte sich aus dem Staub. Bahnbenutzer mussten auf Busse umsteigen.

Bahnreisende müssen zwischen Klotzsche und Radeberg gegenwärtig auf Busse umsteigen. © Symbolfoto: Thorsten Eckert

Mehrere Warnschilder weisen auf die geringe Durchfahrthöhe hin. Dennoch ist es am Freitagnachmittag wieder passiert. Gegen 14.30 Uhr krachte ein Transporter an die Brücke über die Dresdner Straße in Langebrück. Die Deutsche Bahn stoppte daraufhin den Zugverkehr. Fachleute der Bahn eilten zur Unfallstelle und begutachteten den Schaden. Gegen 15.30 Uhr konnten sie den Verkehr wieder freigeben, teilt eine Bahnsprecherin mit. In dieser Zeit mussten Reisende auf den Verbindungen von Dresden nach Kamenz, Görlitz und Zittau zwischen Klotzsche und Radeberg in Busse umsteigen.

Nach Angaben der Polizei in Dresden handelt es sich beidem Verursacher um einen polnischen Transporter. „Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Uns ist jedoch das genaue Kennzeichen bekannt“, sagte Polizeisprecher Thomas Geithner. Nach dem Fahrzeug wird jetzt gefahndet. (SZ/td)

