Bahnstrecke Dresden–Zittau wird geprüft Bis Dezember soll es ein neues Betriebskonzept geben. Davon hängen auch Stationen in Putzkau oder Neukirch ab.

Der Zvon prüft die Bahnstrecke Dresden-Zittau. © Symbolfoto: Thomas Eichler

Der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) wird bis Dezember ein neues Betriebskonzept für die Bahnstrecke Dresden–Zittau prüfen. Das kündigte Zvon-Geschäftsführer Hans-Jürgen Pfeiffer gestern an. In die Prüfung werden Vorschläge von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD einbezogen, sagte Pfeiffer. Einzelheiten nannte er nicht.

Die angekündigte Prüfung, von der auch Stationen in Bischofswerda, Putzkau oder Neukirch betroffen sind, steht im Zusammenhang mit der künftigen Finanzierung des Schienenverkehrs in der Oberlausitz. Hierzu stehen auch Gespräche zwischen den sächsischen Ministerien für Wirtschaft und Finanzen bevor, sagte Pfeiffer. Vom Ergebnis hänge auch die Zukunft der Bahnstrecke Görlitz–Hoyerswerda ab. Hoffnung schöpfte der Zvon-Geschäftsführer aus jüngsten Verhandlungen mit Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). „Das Bemühen ist ehrlich“, so Pfeiffer. (SZ/tbe)

