Bahnsteigbau ab Herbst Seit Jahren müssen Reisende in Großröhrsdorf über provisorische Holzkonstruktionen ein- und aussteigen. Nun will die Bahn bauen – und Nägel mit Köpfen machen.

Im Herbst soll die 90 Meter lange Holzbohlenkonstruktion am Bahnsteig verschwinden. © Archivfoto: René Plaul

Die Deutsche Bahn plant schon seit ein paar Jahren, an der Großröhrsdorfer Station einen neuen Bahnsteig zu errichten. Damit soll sich insbesondere der Ein- und Ausstieg deutlich verbessern. Eine Holzkonstruktion sorgt derzeit provisorisch dafür.

Die Stadtverwaltung lässt nun wissen: „Laut aktueller Auskunft der Deutschen Bahn plant diese, den Neubau des Großröhrsdorfer Bahnsteiges voraussichtlich im Oktober bis Dezember 2017 zu realisieren.“ Die Deutsche Bahn werde den Haltepunkt in Richtung P+R-Platz verschieben. Hier soll der Zugang weitestgehend behindertengerecht gestaltet werden. Die Stromanlage der Bahn wird in diesem Zuge erneuert. Der neue Haltepunkt soll ein Wartehäuschen erhalten. Die vorhandenen Bahnsteigausstattungen wie Bänke, Kartenautomat und Uhr sollen an die neue Stelle umgesetzt werden. Im Anschluss werden der provisorische Zugang sowie die Überdachung an der bisherigen Haltestelle zurückgebaut. (SZ)

