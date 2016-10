Bahnsteig-Neubau schiebt sich hinaus Die Großröhrsdorfer bleiben wohl bis 2018 auf dem Holzweg zum Zug. Ein Provisorium erleichtert derzeit den Einstieg.

Ein neuer Bahnsteig soll nun voraussichtlich erst 2018 in Betrieb gehen.

Etwas glitschig ist es auf dem provisorischen Holzbahnsteig der Deutschen Bahn AG in Großröhrsdorf an dem Tag. Eine ältere Dame eiert vorsichtig über die Bohlen. Die jüngeren Leute sind längst vorbei geeilt. Seit über zwei Jahren müssen die Großröhrsdorfer und ihre Gäste mit der Holzbohlen-Konstruktion leben, um überhaupt einigermaßen vernünftig in die Züge der Städtebahn auf der Strecke Dresden – Kamenz zu kommen. Das Podest verkürzt notdürftig den Abstand zwischen Bahnsteigkante und Einstieg/Ausstieg. Nach Veränderungen an den Gleisen war der oftmals zur akrobatischen Übung geworden. Vor allem ältere, kleinere und gehbehinderte Fahrgäste klagten darüber.

Überhaupt erst durch öffentlichen Druck entschied die Bahn, das Holz-Provisorium zu bauen und kündigte schließlich die Investition in einen neuen Bahnsteig an. Darauf wartet Großröhrsdorf nun seit 2014. Im Großröhrsdorfer Stadtrat war im Frühjahr die Hoffnung laut geworden, Anfang 2017 vielleicht sogar eher könnten die Bauarbeiten an einem neuen Bahnsteig beginnen. Auf einen zeitnahen Baustart – möglicherweise sogar noch in diesem Jahr – hatte man auch beim VVO (Verkehrsverbund Oberelbe) noch am Jahresanfang gehofft. Doch der Neubau schiebt sich offenbar noch ein Stück hinaus. Während unterdessen innerhalb weniger Wochen im Vorjahr ein neuer zweiter Haltepunkt in Pulsnitz hingeklotzt wurde. Das versteht nicht jeder Großröhrsdorfer.

Nach den jüngsten Informationen der Deutschen Bahn AG ist mit der Fertigstellung der Großröhrsdorfer Anlage nicht mehr vor 2018 zu rechnen. Mit dem Baubeginn 2017 – voraussichtlich, wie ein Bahnsprecher einschränkt.

Künftig stufenlos einsteigen

Immerhin werden die Pläne konkreter, für das, was hier entstehen soll. VVO-Sprecher Christian Schlemper: „Der neue Haltepunkt Großröhrsdorf wird auf die Höhe des P+R-Platzes (Parken und Reisen) neben dem Bahnhof verschoben.“ Damit müssen die Züge nicht mehr in der Kurve halten. Durch den neuen Neigungswinkel der Gleise ist dort der Spalt zwischen Gleis und Zugtür besonders extrem. Der Bahnsteig werde ähnlich wie in Pulsnitz 140 Meter lang gebaut und 55 Zentimeter hoch.

„Man kann somit zukünftig stufenlos in die Züge der Städtebahn Sachsen steigen“, sagt Christian Schlemper. Das Projekt wird aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes finanziert. Derzeit läuft aber noch die Genehmigungsplanung. Immerhin! Noch Anfang 2014 hatte die Bahn jegliche Kritik an dem Bahnsteig abgewiegelt. Zur Erinnerung: „Die Einstiegsverhältnisse am ehemaligen Bahnhof, jetzt Haltepunkt Großröhrsdorf, sind den technischen Gegebenheiten der Strecke geschuldet“, lautete die Reaktion auf SZ- und Leserkritik. Und: Es sei keine Erneuerung der Anlage geplant. Die Einschätzung sorgte erst richtig für Unmut von Wanderfreunden bis zu Patienten Großröhrsdorfer Ärzte. Die Stadt kritisierte ihrerseits die Planlosigkeit bei der Bahn. So habe man sich schon gewundert, dass die Bahn die Gleise umbaut und den Bahnsteig nicht anpasst.

Regelkonforme Erneuerung geplant

In der jüngsten Antwort auf die Anfrage der SZ zum aktuellen Stand ist nun von einem „stark verschlissenen Hausbahnsteig“ die Rede, der regelkonform erneuert werden soll. Dazu gehöre laut Bahn-Plan neben dem barrierefreien Zugang die Anpassung bzw. Erneuerung der elektrotechnischen Anlage. Sämtliche alten Anlagen samt Plattform, Bahnsteigprovisorium und Überdachung würden weggerissen.

Die Ausstattung des neuen Bahnsteigs richte sich nach Bahnhofskategorie. Großröhrsdorf gehöre zu den 2 500 kleineren Stationen der Deutschen Bahn mit relativ geringen Reisendenzahlen, erklärt ein Sprecher. Der Halt sei damit in die Stufe 6 von 7 Kategorien einzuordnen. Dahinter kommt nur noch der sogenannte „Landhalt“. Die Ausstattung werde damit in Großröhrsdorf auf das Notwendigste beschränkt, auf die Grundversorgung mit Beleuchtung, Wetterschutz mit Sitzmöglichkeit und Fahrplanvitrine.

Zu den Investitionskosten könne die Bahn momentan noch keine Angaben machen. Der Neubau in Pulsnitz schlug mit 625 000 Euro zu Buche.

