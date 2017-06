Bahnsteig-Entblößer verurteilt Ein Asylbewerber aus Kamenz kam jetzt vor den Amtsrichter. In Handschellen. Eine positive Sozialprognose sieht anders aus.

Das Amtsgericht in der Macherstraße in Kamenz besteht aus zwei Häusern. Aber nicht mehr lange, denn derzeit wird ein großer Verbindungstrakt errichtet. © Rene Plaul

Satta S. lebt seit etwa zehn Jahren in Deutschland. Der heute 34 Jahre alte Inder kam als Asylbewerber hierher. Und irgendwie ist er es immer noch. Allerdings sitzt er derzeit in Haft. Und in Handschellen wurde der junge Mann jetzt auch vor den Amtsrichter in Kamenz geführt. Angeklagt waren Exhibitionismus und weiteres. Satta S. ist damit nicht zum ersten Mal aufgefallen. Und eine positive Sozialprognose konnte man während der Verhandlung nicht erkennen. „Ich möchte mich für meine Taten entschuldigen, an die ich mich nicht alle erinnere. Ich war offensichtlich zu betrunken.“ Diesen Satz brachte der Angeklagte mehrfach vor, allein er macht das Vorgefallene ja nicht mehr ungeschehen.

Am 16. Februar des vergangenen Jahres zum Beispiel lungerte Satta S. schon frühmorgens auf dem Kamenzer Bahnhof herum. Im dortigen Imbiss ist er kein unbeschriebenes Blatt. „Immer, wenn er getrunken hat, wird er aufdringlich“, erinnert sich eine Zeugin. „Dann fühlen sich die Gäste unwohl.“ Gegen 8 Uhr hatte man den ungebetenen Gast irgendwie auf den Bahnsteig herauskomplimentiert. Während die Zeugin die Fenster putzte, ließ der Angeklagte unmittelbar dahinter die Hosen runter und manipulierte an sich herum. „Ich hab aufgeschrien, da ist er losgerannt.“ Schwere Ausfallerscheinungen wegen Alkohols waren dabei nicht zu erkennen gewesen. Natürlich wurde der Vorfall angezeigt. Und er war auch kein Einzelfall, wie der Blick ins Zentralregister des Delinquenten verriet. Schon zweimal war er als Entblößer in Erscheinung getreten. Was zum Beispiel auch am Amtsgericht in Pirna geahndet worden war.

Auch Diebstähle und Körperverletzung

Die Kette der Verfehlungen des Asylbewerbers ist lang. Auch gefährliche Körperverletzung war schon dabei, was über das Hoseherunterlassen sogar noch hinausgeht. Gleichwohl ist es in Deutschland – wie auch anderswo in der Welt – untersagt, die Öffentlichkeit mit sexuellen Handlungen an sich selbst zu belästigen. Und wenn dies zum wiederholtem Mal vor Gericht verhandelt wird, kann der Strafrahmen durchaus auch bis zu einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr reichen.

Bei Satta S. allerdings wurden die anderen angezeigten Vergehen noch strafverschärfender gewertet. Es waren mehrere Diebstähle – sowohl im Edeka-Markt als auch im Kaufland an der Windmühle. Am 3. Juni 2016 zum Beispiel kam es im Edeka-Sozialraum auch noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Asylbewerber, der eh schon mit einem länger währenden Hausverbot belegt war, hatte zwei Flaschen Schnaps in den Hosenbund gesteckt und war damit am Ausgang erwischt worden. Natürlich angetrunken. Auf die hinzugerufene Polizei wollte er nicht warten und legte sich mit den Mitarbeitern an. Ein Mann wurde gekratzt, eine Frau am Handgelenk verletzt. „Ich möchte mich für meine Taten entschuldigen ...“

Das alles hat sich jedenfalls summiert. Auch im Antrag der Staatsanwaltschaft, die insgesamt acht Monate Haft forderte. Der Amtsrichter schloss ich dem an und sorgte dafür, dass Satta S. gleich wieder ins Gefängnis wanderte. Einmal war er schon auf der Flucht gewesen, wurde dann aber doch auf dem Weg nach Italien in Süddeutschland gefasst. Ob er nicht irgendwann wieder zurück nach Indien will, wurde vom Amtsrichter nicht hinterfragt, was auch nicht zur Klärung stand. Immerhin erfuhr das Gericht, dass Satta S. in seinem Heimatland einst drei Kinder gezeugt hat. Für wen er dann seit zehn Jahren in Deutschland ein weitgehend verpfuschtes Leben führt, blieb ebenfalls offen ...

