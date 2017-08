Bahnstationen im Vergleich Coswigs Bahnhof ist das Vorbild. In Radebeul fehlt noch was für die Räder und die Schmierfinken sind auch noch aktiv.

Die Fahrradständer in Radebeul-Ost werden von den Bahnfahrern gelobt. An den Haltepunkten in Zitzschewig und Weintraube fehlen ihnen hingegen noch solche Abstellmöglichkeiten. © Arvid Müller

Den Paradebahnhof haben die Radebeuler direkt vor der Nase, denn in Coswig hat man eine nahezu perfekte S-Bahn-Station geschaffen. Neben vielen überdachten Fahrradabstell-möglichkeiten, einigen Parkplätzen und einem frisch renovierten Gelände wurden die Unterführungen hier nun sogar künstlerisch gestaltet. Immer wieder gibt es Beschwerden von Bürgern, die in Radebeul in die S-Bahn steigen. Berechtigt? Die SZ hat sich die vier Bahnhöfe Radebeuls, die allesamt 2013 modernisiert und saniert worden sind, angeschaut.

Der Stations-Primus, da werden sich viele einig sein, ist Radebeul-Ost. Schon der Kulturbahnhof und seine schöne, gepflegte Umgebung sind sehr einladend. Es gibt reichlich Fahrradständer mit Überdachung, Bänke, Parkplätze und Mülleimer. Auch der Bahnsteig lässt kaum zu wünschen übrig. Der Zugang von der Gartenstraße ist etwas schlichter, aber völlig in Ordnung. Einzig die Unterführung ist noch trist. Auf den Treppen liegen Kippenstummel und zerbrochene Glasflaschen, die Wände sind grau und ernüchternd. Hier könnte man sich noch ein Beispiel an Coswig nehmen, wo sich seit kurzer Zeit heimatbezogene Kunst an diesen Stellen befindet.

Die zweitgrößte Station, Radebeul-Kötzschenbroda, ist eigentlich recht beschaulich. Auf einer kleinen Fläche Richtung Elbe gibt es tolle Bepflanzungen, Bänke und ein paar Fahrradständer. Auch Parkplätze sind nur wenige Schritte entfernt. Es gibt zwei, drei kleine Graffitis, und ein wenig Unkraut wuchert an den Seiten der Bahnhofsstraße. Am Bahnsteig selbst scheint sich überall in Radebeul ein Muster abzuzeichnen: Während bei den Gleisen alles sauber und funktionstüchtig ist, sind die Treppen verschmutzt. Jürgen Leimweg (53), der gerade auf seinen Zug wartet, hat aber nur eines zu bemängeln: „Schade, dass das alte Empfangsgebäude nicht mehr genutzt wird.“

An den beiden übrig gebliebenen Haltepunkten Weintraube und Zitzschewig ist alles etwas kleiner. Das größte Manko ist hier das Fehlen von Radabstellmöglichkeiten. Über die Station Weintraube erhielt die SZ von Lesern einige Beschwerden. Der Bahnsteig ist aber auch hier sehr sauber. Für Unmut dürften die Zufahrt und der Eingang sorgen. Von der engen, kaputten Richard-Wagner-Straße kommt man zu der Unterführung, fast so verborgen wie eine Höhle. Hiervor rankt sich auch das Unkraut in die Höhe.

Auch der Haltepunkt Zitzschewig ist im Erdgeschoss schmutzig. Hier gibt es Spinnweben und Farbkleckser, immerhin sind die Wände der Unterführungen farblich etwas gestaltet, wenn auch nicht so professionell wie in Coswig. Eine Etage weiter oben, wo die S-Bahnen halten, findet man dasselbe Bild wie sonst auch vor: alles tipptop. Nur die Graffitis, auf einem Trafo zwischen den Gleisen, könnten einige Menschen stören.

Die Pressestelle der Deutschen Bahn (DB) gab zu verstehen, dass es aufgrund der Bahnsteig- und Tunnelerneuerung im Jahr 2013 aktuell keine weiteren Planungsvorhaben für diese vier Radebeuler Bahnhöfe gibt. Schließlich ist alles in einem guten Zustand. Alle Stationen werden laut DB regelmäßig gereinigt und sind Teil des gemeinsamen Graffitiprogramms mit dem Verkehrsverbund Oberelbe (VVO).

Es gibt auch einen gestaffelten Reinigungsplan. Einmal pro Woche erfolgt eine Grobreinigung, zu der die Leerung der Papierkörbe und die Grobmüllbeseitigung gehören. Die Großreinigung wird monatlich vollführt. Hierbei werden die Bahnsteige gekehrt, wenn nötig Treppen und Unterführungen gewischt, die Sitzgruppen gesäubert oder gewaschen und auch der Grünwuchs beseitigt. Insgesamt können die Radebeuler ganz wohl zufrieden sein, wenn es da nicht noch ein paar Schmierfinken und Dreckspatzen geben würde.

