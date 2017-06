Bahnschranken schließen nicht Am Übergang Zabeltitz gab`s eine Störung. Die ist nun behoben. Doch für Autofahrer war es gefährlich.

Am Bahnhof Zabeltitz waren die Schranken defekt. © privat

Gefahr im Verzug am Bahnübergang Zabeltitz. Eine Störung sorgte in den vergangenen Tagen dafür, dass die Schranken nicht mehr schlossen, wenn ein Zug über den Bahnübergang fuhr. Die Züge mussten auf Schritttempo herunterschalten und als Erkennungszeichen hupen. Laut Augenzeugen gab es trotzdem ein „erhebliches Gefahrenpotenzial“. Als Autofahrer rechnet man nicht mit einem Zug, wenn man sich mit 50 km/h dem Bahnübergang nähert, hieß es. Nach Informationen der SZ hatte die Bahn bereits kurz nach der Meldung des Ausfalls einen Mitarbeiter an Ort und Stelle geschickt, um den Fehler zu beheben. „Das gelang auch, doch kurze Zeit später schlossen die Schranken wieder nicht“, so eine Mitarbeiterin der benachbarten Gärtnerei Rühle. Am Montag konnte die Gefahrenquelle allerdings beseitigt werden. Laut Bahn-AG lag ein technischer Defekt vor. Das könnte laut Sprecherin Poschke-Frost eine kaputte Sicherung gewesen sein oder ein Schaden durch Blitzschlag. Hin und wieder passiere so etwas, so die Sprecherin.

