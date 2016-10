Bahnschranke beschädigt Die Polizei sucht nun Zeugen, um den Verursacher zu finden.

© Symbolfoto: R. Ullmann

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich am Mittwoch die beiden Halbschranken des Bahnübergangs Folbern-Adelsdorf am Schulberg im Stadtteil Folbern. An der Schrankenanlage entstand ein Sachschaden von rund 8 000 Euro.

Aas dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 3 weiter Rüttelplatte gestohlen Radebeul. In der Nacht zum Donnerstag drangen Unbekannte auf eine Baustelle an der Kötzschenbrodaer Straße ein und stahlen dort eine Rüttelplatte. Den Wert der Baumaschine gibt die Polizei mit etwa 4000 Euro an. Einbruch in Büro Meißen. Unbekannte hebelten in der Nacht die Tür eines Büros am Moritzburger Platz auf und drangen in die Räume ein. Sie durchsuchten die Räume und stahlen einen Computer, einen Monitor sowie ein Handy. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 2000 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt ebenfalls rund 2000 Euro. Auto überschlägt sich Priestewitz. Ein 35-Jähriger war am Freitagmorgen mit einem Toyota zwischen Medessen und Goltscha unterwegs, als er auf der nassen Straße von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dieser Beschädigung gemacht? Hinweise bitte an das Polizeirevier Großenhain oder telefonisch unter 0351 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden. (SZ)

