Bahnmitarbeiter bei Unfall verletzt Beim Zusammenstoß mit einem Skeletonsportler aus Norwegen im Altenberger Eiskanal brach sich der 48-Jährige das Bein.

Auf der Altenberger Bahn kam es im Training zu einem Unfall. Ein Mitarbeiter verletzte sich dabei. © Kamprath

Altenberg. Vor dem Skeleton-Europacupfinale im Altenberger Eiskanal ist es zu einem schweren Trainingsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Dabei hatte der norwegische Nachwuchsathlet Alexander Hestengen einen 48-jährigen Bahnmitarbeiter während des Auftakttrainings am 16. Januar in Kurve elf umgefahren. Skeletonsportler fahren auf dem Bauch und mit dem Kopf nach vorne oft mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch den Eiskanal. Das nachfolgende Training musste abgesagt werden, die Europacup-Wettkämpfe fanden allerdings statt.

Wie aber erst diesen Montag bekannt wurde, musste nach dem Unfall nicht nur der 18-jährige Norweger ins Krankenhaus gebracht werden, sondern auch der Bahnmitarbeiter. Der Mann soll sich bei der Kollision das Bein gebrochen haben, vermutlich, als ihn der Schlitten des jungen Skeletonpiloten touchierte. Laut Bahnchef Matthias Benesch wird der 48-Jährige an diesem Dienstag am Bein operiert.

Konsequenzen geplant

Der Norweger konnte indes bereits wenige Tage nach dem Unfall wieder aus dem Krankenhaus in Pirna entlassen werden. Der Skandinavier hatte Prellungen und eine Gehirnerschütterung erlitten. Die Saison ist für den 18-Jährigen vorbei. Das norwegische Team sei nach dem Vorfall geschockt gewesen, entschied sich jedoch, an den Wettkämpfen in dieser dritthöchsten internationalen Rennserie zu starten.

Indes wird der Vorfall im Eiskanal derzeit bei der kreiseigenen Bahnbetreibergesellschaft WiA aufgearbeitet. Auch über Konsequenzen wird nachgedacht. Benesch zufolge hätte der Bahnmitarbeiter nicht im Eiskanal sein dürfen, als er den Schnee aus der Bobbahn kehren wollte. „Es war eigentlich abgesprochen, dass die Mitarbeiter erst nach dem Trainingslauf die Bahn betreten.“ Von den insgesamt 60 Startern wären bis zu der Pause nur noch drei Sportler dran gewesen. Benesch spricht von „einer Unachtsamkeit“ des Kollegen. Nachdem es bereits vor vier Jahren einen ähnlichen Unfall gegeben habe, bei dem sich auch ein Mitarbeiter verletzt hat, denke man nun über technische Lösungen nach. „So etwas soll nicht noch mal vorkommen“, sagt er.

Zudem könnten mehr Abschnitte der Bahn überdacht werden, sodass bei Training und Rennen wetterunabhängig für alle Sportler dieselben Bedingungen gelten.

