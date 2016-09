Bahnmesse fährt Rekorde auf Auch die sächsische Bahntechnik ist in Bewegung. 90 Firmen zeigen in Berlin, was sie an Kompetenzen zu bieten haben.

Ausgestellte Züge der Firmen Newag und Stadler (r) stehen auf der Bahntechnikmesse InnoTrans 2016 © dpa

Berlin. Ein Zug für den neuen Gotthard-Basistunnel, Schnellzüge für die türkische Staatsbahn und die neue U-Bahn für die saudische Hauptstadt Riad: Auf der Berliner Bahnindustrie-Messe Innotrans zeigen bis Ende der Woche internationale Hersteller 123 Loks, Waggons und andere Schienenfahrzeuge – von der Straßenbahn bis zum Hochgeschwindigkeitszug. Es ist die elfte Ausgabe der Leitmesse für den Schienenverkehr, sie öffnet alle zwei Jahre.

„Die Innotrans 2016 ist die bislang größte Innotrans aller Zeiten“, sagte der Vorsitzende der Messe-Geschäftsführung, Christian Göke, am Montag. Vertreten sind diesmal 2 950 Aussteller aus 60 Ländern, zwei Drittel kommen aus dem Ausland.

Erstmals präsent ist der weltgrößte Bahnhersteller CRRC. Die China Railway Rolling Stock Corporation war im vergangenen Jahr aus der Fusion der beiden chinesischen Staatsunternehmen CSR und CNR entstanden und wächst seitdem ungebremst. Allein im ersten Halbjahr 2016 konnte CRRC die Aufträge aus Übersee mehr als verdoppeln. Unter der Regie der Chinesen steht seit vergangenem Frühjahr auch die Firma Cedeon. CRRC hat das Bautzner Ingenieurbüro übernommen. „Die sächsische Bahntechnik steht nicht still. Deswegen bleiben auch wir mit dem Sachsen-live-Gemeinschaftsstand in Fahrt“, lässt Peter Nothnagel, Chef der Wirtschaftsförderung Sachsen, mitteilen. An dem Sachsen-Live-Stand präsentieren sich unter den 23 Ausstellern acht Firmen erstmalig auf der Innotrans. Insgesamt zeigen 90 Unternehmen aus dem Freistaat in Berlin ihre Kompetenzen in der Bahntechnik.

Zu den Neuausstellern gehört die Turck duotec GmbH aus Grünhain-Beierfeld. Sie entwickelt kundenspezifische Sicherheitselektronik. Natürlich ist auch der kanadische Schienenfahrzeughersteller Bombardier vertreten, jedoch dieses Jahr ohne eigene Fahrzeuge im Freigelände. Die Kanadier hatten im Februar angekündigt, rund 900 Stellen in ihrem Werk Sachsen abzubauen, das die Standorte Bautzen und Görlitz umfasst. Die Branche mit mehr als 13 000 Beschäftigten macht in Sachsen jährlich etwa eine Milliarde Euro Umsatz.

Die Innotrans ist von Dienstag bis Freitag Fachbesuchern vorbehalten, am Wochenende öffnen sich die Türen dann für das Publikum. (dpa/SZ/nm)

zur Startseite