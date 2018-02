Bahnlärmschutz kommt später Weil der Bundeshaushalt erst im Sommer stehen soll, befürchtet Grünen-Politiker Stephan Kühn unnötige Verzögerungen.

© Symbolbild/Klaus-Dieter Brühl

Coswig/Weinböhla. „Die Hängepartie bei der Regierungsbildung wirkt sich jetzt auch auf die Finanzierung von Lärmschutzmaßnahmen an der Elbtalstrecke aus“, sagt Stephan Kühn (MdB), Bündnis 90/Die Grünen. Wie aus einer Information der Bundesregierung an den Petitionsausschuss, dem er angehört, hervorgehe, wollen Bund und DB eine Finanzierungsvereinbarung für die Lärmschutzwände in Weinböhla und Coswig – initiiert im Oktober 2011 durch eine Petition der BI Bahnemission Elbtal – erst nach Vorliegen des Bundeshaushalts abschließen. Der endgültige Bundeshaushalt für 2018 werde wohl kurz vor der Sommerpause vom Bundestag beschlossen.

Er könne es nicht nachvollziehen, warum die grundsätzlich bewilligten Mittel aus dem Lärmsanierungsprogramm nicht umgehend eingesetzt werden können, sagt der Grünen-Politiker. Der Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung ist nach seiner Auffassung auch im Rahmen der „vorläufigen Haushaltsführung“ möglich. Das Warten auf den Bundeshaushalt dürfte den Betroffenen schwer zu vermitteln sein und bringe nur unnötige Verzögerungen. (SZ/IL)

