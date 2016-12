Bahnlärmgegner suchen ehrenamtliche Helfer Die Bürgerinitiative gegen den Bahnlärm im Elbtal braucht im kommenden Jahr ehrenamtliche Unterstützung.

Marco Kunze von der Bürgerinitiative Bahnemission Elbtal e.V hofft auch im kommenden Jahr wieder auf die ehrenamtliche Unterstützung vieler Anwohner. © Arvid Müller/Archiv

Den Tag des Ehrenamtes will die Bürgerinitiative Bahnemission Elbtal nutzen, um sich bei den zahlreichen Unterstützern zu bedanken. Im aktuellen Jahr waren das laut Marco Kunze 27 aus Coswig, Weinböhla und Radebeul. Sie werden zu einer kleinen Dankesfeier eingeladen, so Kunze. Und um das ehrenamtliche Engagement auch bei den Politikern in den Fokus zu rücken, haben die gestern eine Postkarte der BI erhalten. „Einfalt ist eine Sicht. Engagement ist Einsicht zur Veränderung! Ehrenamt bewegt“, steht auf der Vorderseite. „Jeder Ehrenamtliche leistet einen kleinen, aber bedeutenden Beitrag, um die Welt ein bisschen besser zu machen“, heißt es auf der Rückseite.

„Auch im kommenden Jahr benötigen wir wieder die ehrenamtliche Unterstützung vieler Anwohner“, erklärt Marco Kunze. Denn im Wahljahr soll der Lärm, den die Bahn im Elbtal verursacht, wieder stärker in den Fokus rücken. Dazu plant die BI verschiedene Aktionen und Veranstaltungen.

Auf der Internseite des Vereins gibt es deshalb eine Ehrenamtsbörse. Je nach Interesse findet hier jeder die passende Tätigkeit. „Viele Bürger sind im Grunde bereit, sich einzubringen und etwas Sinnvolles für die Allgemeinheit zu tun. Doch um tatsächlich aktiv zu werden, fehlt meist der entscheidende Anstoß. Manchmal wissen die potenziellen Helfer aber auch nicht so genau, wo sie sich überhaupt engagieren können“, erklärt Kunze die Idee hinter der Börse. Gesucht werden Kreative, Anpacker, Mobile, Onliner oder Schreiber. Sie gestalten Flyer und Plakate, verteilen diese, schreiben den Newsletter, für die Internetseite oder in den sozialen Medien.

Die BI ist seit ihrer Gründung 2011 von sieben auf knapp 180 Mitglieder angewachsen. Davon kommen rund 120 aus Coswig, 30 aus Weinböhla und 20 aus Radebeul.

bi-elbtal.de

