Bahnhofsvorplatz wird schick und praktisch Eine Busspur, geschützte Bereiche und Bänke sind geplant. Außerdem sollen Bürger über das Pflaster in der Bahnhofstraße entscheiden.

Der Platz soll zum Übergang für Bus- und Bahnfahrende werden. © Norbert Millauer

Noch stehen die Bäume auf dem Platz vor dem Bahnhof Kötzschenbroda in großen Eimern. In Zukunft sollen sie fest in der Erde wachsen. Die Stadt möchte eine kurze Reihe mit Laubbäumen parallel zum Bahndamm pflanzen. Darunter sollen Bänke stehen. Das sind zwei der Ideen für die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes.

Der Bereich soll im Zuge des Sanierungsgebietes hergerichtet werden. Die Stadt will auch eine Überdachung entlang der Bahndamm-Stützmauer bauen. Unter dem Dach sollen weitere Stellplätze für Fahrräder entstehen. Außerdem könnte dort Platz sein für Schließfächer, Stadtinformationen und weitere Bänke. So steht es in den Plänen der Verwaltung.

Der Platz soll eine neue Funktion bekommen, sagt Anja Schöniger vom Stadtplanungsamt. Nämlich als Übergang zwischen den verschiedenen Angeboten des Personennahverkehrs. Dafür soll direkt am Platz eine Bushaltestelle mit einer eigenen Busspur und einem Wartehäuschen entstehen. Die jetzige Haltestelle etwa 50 Meter weiter in der Güterhofstraße würde dann verschwinden. Neben dem Buswartehaus ist ein Taxi-Standort geplant. Auf dem Platz soll Granit-Kleinpflaster verlegt werden. Vor dem Eingang zum Bahnhofsgebäude könnte eine teppichartige Fläche entstehen. Dort will man die alten Fliesen wieder einbauen.

Wie ein Teppich sieht auch das Pflaster in der Bahnhofstraße vor Jannys Eis-Café aus. Der nächste steinerne Läufer liegt vorm Inneneinrichtungsgeschäft von Anja Hüsken, noch einer gleich daneben am Schmuckladen Fahlbusch. Das Mosaikpflaster in der Einkaufsstraße soll die Eingänge zu den Geschäften markieren. Und die Passanten zum Eintreten einladen. Eben wie große Teppiche, die vor den Läden ausgebreitet sind.

So zumindest war der einstige Gedanke für die mehrfarbigen Pflastersteine, die auf der Bahnhofstraße liegen. Alle paar Meter formen sie einen Stern. Jetzt, wo die Sanierung der Straße geplant wird, stehen diese Muster jedoch zur Diskussion. Wollen die Radebeuler weiterhin das Mosaikpflaster oder bevorzugen sie einen anderen Belag für die Fußwege?

Die Stadt hat zwei Varianten vorgestellt, über welche die Bürger mit abstimmen sollen. Variante eins sieht vor, dass die Gehwege nach historischem Vorbild mit teppichartigen Mustern aus farbigen Mosaiksteinen gepflastert werden. Soll heißen: Das Pflaster wird wieder so aussehen, wie bisher. Nur mit weniger Buckeln und Wellen. Denn wenn die Steine neu verlegt werden, liegen sie eben, sagt Anja Schöniger. Vor allem ältere Menschen oder Leute, die mit Rollatoren unterwegs sind, beschweren sich über das wellige Pflaster. Sie fürchten, dass sie in der Bahnhofstraße stürzen könnten.

Sie würden deshalb vielleicht Variante zwei bevorzugen. Dieser Vorschlag sieht eine sogenannte Lauflinie in der Mitte der Gehwege vor. Die glatte Linie wird aus großformatigen Granitplatten gelegt. Die Variante könnte vielen Radebeulern bekannt vorkommen. Denn in dieser Form wurden bereits die Fußwege in der Hauptstraße in Radebeul-Ost verlegt. Links und rechts von den Platten kämen kleine Mosaikpflastersteine.

Neu gemacht werden müssen auch die Fußwege im nördlichen Abschnitt der Bahnhofstraße, von kurz vor der Brücke bis zur Meißner Straße hoch. Dort liegt momentan sogenanntes Seifenpflaster. Ebenfalls mit vielen Unebenheiten. Entweder wird das Seifenpflaster neu und glatt verlegt. Oder die Gehwege im nördlichen Teil der Straße bekommen ebenfalls eine Lauflinie aus Granitplatten.

Über die Varianten für das Pflaster in der Bahnhofstraße können Bürger online abstimmen unter www.sz-link.de/Bahnhofstrasse

