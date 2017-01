Bahnhofsumbau verändert Fahrplan Das Gleis 5 ist in Zittau für die nächsten acht Monate das einzige Haltegleis.

Wegen des Neubaus der beiden Fahrstühle wurden Teile der Überdachung entfernt. Der vordere Tunnel mit dem Kofferband ist gesperrt. © Mario Heinke

Für Trilex-Fahrgäste kommt es auf der Strecke Dresden-Zittau-Liberec/Varnsdorf ab Sonntag zu Einschränkungen. Das geht aus einer Pressemitteilung von Länderbahn-Sprecher Jörg Puchmüller hervor.

Zwischen dem 8. Januar und 12. August steht am Bahnhof Zittau wegen des dortigen Umbaus lediglich das Gleis 5 als einziges Haltegleis zur Verfügung. Daher muss das Angebot an Zügen, die den Bahnhof Zittau zwischen Liberec und Dresden bzw. Varnsdorf durchfahren, eingeschränkt werden. Die meisten Expresszüge des RE2 fahren in der Zeit nur zwischen Dresden und Zittau. Zwischen Zittau und Liberec müssen Fahrgäste dann in die Züge der Linie L7 umsteigen.

Montags bis freitags (außer an tschechischen Feiertagen) kommt zu den RE eine umsteigefreie RB-Verbindung hinzu (Dresden Hbf ab 15.35, Liberec an 18.24 Uhr).

Für Reisende zwischen Dresden und Zittau habe die Baustelle im Bahnhof Zittau keinen Nachteil, so Puchmüller. Fahrgäste zwischen Liberec, Zittau und Varnsdorf bzw. Seifhennersdorf müssen die geänderten Fahrzeiten der Trilex-Zuge auf der Linie L7 beachten. (SZ)

www.trilex.de/de/fahrplan/regelfahrplan/

