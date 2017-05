Bahnhofsuhr steht still

Auf die Bahnhofsuhr in Potschappel sollte man sich derzeit besser nicht verlassen. Die Uhr steht seit Dienstag, kurz vor 8 Uhr, still. Hintergrund sind die bevorstehenden Bauarbeiten an dem Gebäude. So wurde zu Wochenbeginn der letzte noch im Gebäude übrige alte Stromanschluss der Bahn nach außen verlegt. Damit können die Bahnanlagen und das Gebäude künftig separat mit Strom versorgt werden.

An dem Stromkreis der Bahn hing allerdings auch die Uhr, die nun vorerst außer Betrieb ist. Aber nur für kurze Zeit, kündigt sie Stadtverwaltung an. Denn ab Montag wird über den neu errichteten Hausanschluss der Baustrom im Gebäude installiert. „Im Laufe der nächsten Woche sollte dann über diesen Anschluss provisorisch die Bahnhofsuhr wieder aktiviert werden“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel.

Die Stadt hatte den ehemaligen Bahnhof Potschappel 2014 gekauft. Voraussichtlich ab Mitte 2017 wird er für rund 3,5 Million Euro umgebaut. Bis 2018/19 sollen unter anderem Räume für die Verwaltung und ein Bürgerbüro entstehen. Erste Vorbereitungen laufen seit Januar. (SZ)

