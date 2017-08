Bahnhofstraßen-Bau teurer als gedacht Die Arbeiten zwischen dem Post-Parklatz und der Kurve am einstigen Hotel Saxonia kosten fast 700 000 Euro – und wären beinah noch teurer geworden.

Mehrfach hatte Riesa in den vergangenen Wochen Glück: Eine ganze Reihe von Bauaufträgen – ob für Straßenbaustellen, die Freizeitinsel oder die 1. Grundschule – konnte günstiger vergeben werden, als die Planer prognostiziert hatten. Dieses Mal allerdings gab es eine deutliche Abweichung nach oben: Der Ausbau der Bahnhofstraße zwischen dem Parkplatz an der Post und der Kurve am ehemaligen Hotel Saxonia wird mehr als 200 000 Euro teurer, als prognostiziert. Der Stadtrat vergab den Bauauftrag für knapp 700 000 Euro an die Meißner Strabag AG, das Planungsbüro hatte zuvor nur 487 000 Euro geschätzt.

Immerhin: Das zweite der eingegangenen Angebote war noch einmal deutlich teurer. Ein öffentlich nicht genanntes Unternehmen hätte die Bahnhofstraße für mehr als 840 000 Euro ausgebaut. Den Preis bewertete dann auch die Stadtverwaltung als „unangemessen hoch“.

Für das Geld wird die Bahnhofstraße unter anderem auf 150 Meter Länge komplett erneuert. Die Fahrbahn wird dabei zugunsten breiterer Gehwege deutlich schmaler. In der Kurve ist eine Fußgängerinsel auf der Fahrbahn geplant, damit Passanten sicherer über die Straße kommen. Das Pflaster dort wird durch Asphalt ersetzt. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Mitte Dezember.

Seit Juni ist die Bahnhofstraße ohnehin gesperrt, weil die Stadtwerke dort eine Gasleitung verlegten. Weil das Fördergeld für den Straßenbau allerdings erst kurzfristig vom Freistaat bewilligt wurde, konnte der Auftrag für den eigentlichen Straßenbau erst jetzt vergeben werden.

