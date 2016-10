Bahnhofstraße neu asphaltiert Ab diesem Sonnabendabend soll die Einfahrt von der Meißner Straße wieder frei sein. Auch die Kreuzung vor dem Bahnhof ist jetzt holperfrei saniert.

Die letzten Asphaltierungsarbeiten an der Bahnhofstraße wurden am Freitag beendet. © Norbert Millauer

Eine Woche Umleitung suchen liegt hinter den Autofahrern, die nach Radebeul-West müssen. Nebenstraßen wie die Neue Straße und die Bernhard-Voß-Straße mussten in den letzten Tagen als Ausweich für die gesperrte nördliche Bahnhofstraße dienen.

Jetzt ist zumindest in diesem wichtigen Kreuzungsbereich wieder freie Fahrt möglich. Von der Meißner Straße kann ab dem frühen Sonnabendabend wieder in die Bahnhofstraße eingebogen werden. Am Sonnabend müssen noch die Markierungsarbeiten durchgeführt werden. Der Nahverkehrsbus erreicht wieder die Haltestelle am Bahnhof Kötzschenbroda und auch die Verbindung über die Kreuzung Güterhofstraße und Emil-Schüller-Straße zum kleinen Gewerbegebiet an der Fabrikstraße ist wieder offen.

Bis zum Freitagnachmittag hatten die Mitarbeiter der Firma Flottmann aus Wachau bei Radeberg noch an der Kreuzung Güterhofstraße Asphalt aufgetragen. Mancher Fußgänger ging dabei, trotz Absperrung mitten durch die Baustelle, was die Arbeiten behinderte. Rund 37 000 Euro werden für das Stück Straßenerneuerung von der Stadt aufgewandt.

In den nächsten Tagen soll auch die Vorwerkstraße abgefräst werden und neuen Asphalt bekommen. Hier wendet die Stadt 22 000 Euro auf für den neuen Straßenbelag. Wann genau dort gesperrt wird, war allerdings in der Stadtverwaltung noch nicht zu erfahren. Aus der Verkehrsbehörde hieß es: Ende Oktober.

zur Startseite