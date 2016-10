Bahnhofstraße ist ab heute teilweise gesperrt Unter der Bahnbrücke und noch ein Stück mehr gibt es neuen Asphalt, kündigt die Stadt an.

Radebeul. In diesen Wochen lässt das Bauamt der Stadt Radebeul noch mal richtig loslegen beim Straßenbau. Ab heute ist der am meisten befahrene Teil der Bahnhofstraße in Radebeul-West gesperrt.

Wie das Bauamt und die Verkehrsbehörde informieren, können auf dem Abschnitt zwischen Meißner Straße, unter der Bahnbrücke und bis zur Harmoniestraße keine Autos fahren. Damit ist auch die Abbiegekreuzung an der Güterhofstraße gesperrt.

In dem Bereich soll der brüchig gewordene Asphalt erneuert werden. Außerdem sei geplant, das Niveau zwischen den Kanalisationsdeckeln und der Straße anzugleichen, sodass die Fahrzeuge nicht mehr durch Schlaglöcher rollen müssen. Die Straße soll abgefräst und neuer Belag aufgebracht werden. Dafür werde etwa eine Woche gebraucht.

Die bisher bearbeitete Kreuzung Kötitzer Straße, Emil-Schüller-Straße, ebenfalls in West, soll seit dem Wochenende wieder frei sein. Geplant sei für Ende Oktober auch eine Reparatur auf der Vorwerkstraße in Kötzschenbroda. 81 000 Euro gibt die Stadt für diese Straßenreparaturen aus.

zur Startseite