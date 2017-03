Bahnhofstraße erst im Herbst fertig Nach der Winterpause ist das Bauende weiter nach hinten gerückt. Der Geyersberg ist im Sommer weider frei.

Die Bahnhofstraße ist in der Weststadt derzeit eine große Baustelle. Die Anwohner müssen mit Sclamm und Staub leben, die Feschäftsleute mit Umsatzeinbrüchen. © Dietmar Thomas

Seit vergangener Woche wird wieder gebaut auf den Baustellen des Freistaates auf der Bahnhofstraße und dem Geyersberg. Reichlich zwei Monate lang war dort Winterruhe. Und das verzögert die Bauzeiten zum Teil weiter.

Die Baustelle der B 175/Bahnhofstraße wird nun wohl erst im Herbst zu Ende gebracht. Damit wäre dann die geplante Bauzeit um ein Jahr überschritten. Gebaut wird bis zum Ende unter Vollsperrung und mit Umleitung, so Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Noch laufen noch die Tiefbauarbeiten. Praktisch sämtliche Medien wurden und werden erneuert. Derzeit wird das Abwassersystem fertig gestellt. Ende April, Anfang Mai soll in Abhängigkeit von den Tiefbauarbeiten der Straßenbau beginnen, so Isabel Siebert.

Die Anwohner und Geschäftsleute sehnen das Ende der Arbeiten herbei. Die Filiale der Bäckerei Körner ist von der Baustelle umschlossen. „Der Kundenstrom ist absolut abgebrochen“, sagte Franziska Seyffarth, Chefin der Bäckerei. „Die Anwohner halten uns zum Glück die Treue, das reicht aber nicht.“ Viele Kunden, die mit dem Auto zum Bäcker kommen, bleiben aus. Auch das angeschlossene Café läuft schlecht. „Am Samstagnachmittag machen wir gar nicht mehr auf“, sagte die Chefin.

Durch die teilweise Sperrung der Weststraße und halbseitigem Parkverbot in der Grimmaischen Straße sind die Parkplätze um den Sternplatz knapp geworden. Das merkt auch Michaela Cyliax-Lidzba, die einen kleinen Blumenladen an der Umleitungsstrecke betreibt. „Die Anwohner müssen mit dem Parken ausweichen. Vor dem Laden gibt es keine Parkplätze mehr.“ Die Baustelle mache sich beim Umsatz bemerkbar. „Aber es ist jetzt schon besser als vorher, als die Grimmaische Straße ganz gesperrt war.“

Hans-Jürgen Matthias wohnt direkt an der Baustelle. „Es geht jetzt schon. Die haben den Gehweg wenigstens aufgeschottert. Vorher ist man mit dem Kinderwagen stecken geblieben.“ Weil die ehemalige Ladestraße die Umleitung für die Busse zum Hauptbahnhof ist, kann er dort sein Auto nicht mehr abstellen. Derzeit steht es auf der Baustelle. „Ich habe mit den Bauarbeitern geredet. Wenn der Straßenbau losgeht, muss es hier weg“, sagt er.

Auch auf der S 32, der Geyersbergstraße, sind die Arbeiten wieder angelaufen. Dort will das Lasuv bis Ende Juni fertig werden. Derzeit arbeiten die Bauarbeiter an einem Parkplatz vor dem Krematorium. Die Stadt hatte dem Lasuv Flächen überlassen, auf denen die Besucher der Trauerfeiern parken konnten. Jetzt wird dafür Ersatz geschaffen. Der Straßenbau ist etwa zur Hälfte fertiggestellt.

Was noch fehlt, ist eine 30 Meter lange Stützwand am Steilhang in der ersten Kurve. Die war nicht eingeplant, erst während der Bauarbeiten hatte man die Notwendigkeit eingesehen. Der bereits fertiggestellte Unterbau der Straße muss dafür teilweise wieder aufgerissen werden. Die Elemente aus Beton stehen im Lieferwerk und werden erst kurz vor dem Einbau angeliefert, so Isabel Siebert. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf etwa 40 000 Euro.

zur Startseite