Bahnhofstraße bleibt zwei Monate gesperrt Zu den bisherigen Riesaer Straßenbaustellen kommt nun noch eine weitere Sperrung – mit Folgen für Bahnreisende.

Straßensperrungen in Riesa. © Sebastian Schultz

Vermieter von Bauzäunen müsste man sein – dieser Eindruck drängt sich derzeit in Riesa auf. In etlichen Stadtteilen laufen parallel Straßenbauarbeiten (SZ vom Dienstag). Nun kommt kurzfristig noch eine neue Sperrung dazu, teilte jetzt das Rathaus mit: Ab nächstem Montag – dem 26. Juni – ist die Bahnhofstraße komplett dicht. Das betrifft den Abschnitt zwischen Am Birkenwäldchen und dem Parkplatz ehemalige Post sowie die Zufahrt zur B 169. Die Sperrung dauert laut Plan knapp zehn Wochen, bis zum 30. August.

Laut Rathaus wird eine Gasleitung verlegt. Außerdem lässt man die Fahrbahndecke im Kreuzungsbereich Am Birkenwäldchen sanieren. Die Baustelle hat auch Folgen für Bahn-Fahrgäste: Der Riesaer Bahnhof ist dann nur noch über die Friedrich-List-Straße anfahrbar. Eine Umleitung wird ausgeschildert. (SZ/csf)

