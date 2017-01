Bahnhofstraße am Morgen blockiert In Pirna sorgte ein querstehendes Auto für Staus im Berufsverkehr.

Am Kreisverkehr Bahnhofstraße ging am Morgen nicht mehr viel. © SZ/Szabó

Die schwierigen Straßenverhältnisse am Montagmorgen haben zu zahlreichen Unfällen geführt. In Pirna war am frühen Morgen die Innenstadt regelrecht blockiert, weil im Kreisverkehr Bahnhofstraße ein BMW die Kurve nicht gekriegt hatte. Dadurch blieben Autos und Busse im Stau stecken. Bevor der sich nach dem Beiseitefahren des Unfallautos aufgelöst hatte, dauerte es für die Wartenden eine gefühlte Ewigkeit.

Auch an anderen Stellen im Landkreis hatten vor allem Lkws Schwierigkeiten, auf den schneebedeckten Straßen, auf denen sich teilweise Eis gebildet hatte, voranzukommen. Der Winterdienst war pausenlos im Einsatz. Immerhin sind für Montag weitere Schneefälle angekündigt. Dann aber soll sich das Wetter – und somit auch die Situation auf den Straßen – beruhigen.

In den ersten zehn Stunden des Tages wurden der Polizeidirektion Dresden 55 Verkehrsunfälle gemeldet. Das sind etwa 20 Prozent mehr als im Durchschnitt, heißt es aus der Behörde. Die nimmt, statistisch gesehen, pro Tag, also in 24 Stunden, etwa 80 Unfälle auf. Meist seien am Montag nur Blechschäden zu verzeichnen gewesen. (szo)

