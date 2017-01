Bahnhofstoilette bald wieder in Betrieb Die Deutsche Bahn beabsichtigt das zuletzt lange verschlossene WC wieder dauerhaft zu öffnen – vermutlich schon im Februar.

Seit Monaten ist die Toilette am Meißner Bahnhof geschlossen © Archiv/Claudia Hübschmann

Die Deutsche Bahn beabsichtigt die seit mehreren Monaten geschlossene öffentliche Toilettenanlage auf dem Bahnhof Meißen-Cölln im Februar wieder in Betrieb zu nehmen. Das geht aus einer entsprechenden Mitteilung des Parlamentarischen Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), hervor.

Der Antwort voraus war eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten André Hahn (Die Linke) gegangen. Er hatte den Bahnhof zuletzt mehrfach selbst besichtigt und teilt dazu mit: „Der Bahnhof Meißen ist in einem schlechten, ungepflegten Zustand und seit Monaten sind die Toilettenanlagen wegen Vandalismusschäden geschlossen. Dabei wurde der Bahnhof und die unter Denkmalschutz stehende Bahnhofshalle erst vor wenigen Jahren auch mit rund 900 000 Euro aus dem Bundeshaushalt saniert. Ich erwarte, dass der Bahnhof wieder in einen akzeptablen Zustand versetzt wird.“ Dahingehend sei die Inbetriebnahme der Toilettenanlage ein erster Schritt, damit sich die Meißner nicht länger für ihren Bahnhof schämen müssen und Gäste der Stadt sich schon bei ihrer Ankunft willkommen fühlten, so Hahn. (SZ/mhe)

