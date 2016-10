Bahnhofshalle verschmutzt Stadtrat Andreas Graff kritisiert den beschämenden Zustand und bekommt eine Antwort vom Meißner Oberbürgermeister.

Nicht nur wie hier am Busbahnhof, sondern auch im und am Meißner Bahnhof in Cölln mangelt es an Sauberkeit. „Kein schönes Aushängeschild für eine Touristenstadt“, sagt Stadtrat Andreas Graff. © Claudia Hübschmann

Touristen und einheimische Bahnreisende, die Wert auf Ordnung und Sauberkeit legen, haben am Meißner Bahnhof in Cölln derzeit keine Freude. Denn nach mehreren Meldungen von Bürgern über mangelnde Sauberkeit in der Bahnhofshalle des an der Bahnhofstraße gelegenen Gebäudes soll sich jetzt das Meißner Ordnungsamt dem Problem annehmen. Das geht aus einer Antwort des Meißner Oberbürgermeisters an den Stadtrat Andreas Graff (Die Linke) hervor. Der Ordnungsbürgermeister sei angehalten worden, sich der Sache anzunehmen. Im Vorfeld hatte Graff auf mehrere kritische Bemerkungen reagiert und sich selbst ein Bild von der Situation im Bahnhofsgebäude gemacht.

Dieses sei, so Graff wörtlich, in einem für eine Touristenstadt beschämenden Zustand. Unter anderem mache sich das bemerkbar am mit Vogelkot und anderweitigem Dreck verunreinigten Treppenaufgang zum Bahnsteig, dem teilweise kaputten Boden der Bahnhofshalle und den gesperrten Bahnhofstoiletten. (SZ/mhe)

