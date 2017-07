Bahnhofabriss verzögert sich Noch ist nicht geklärt, wer die Umsetzung der Bahnfunkanlage bezahlt. Das kostet 150 000 Euro.

Der alte Bahnhof Gersdorf hat im Laufe der Zeit allerhand erlebt und Besitzer kommen und gehen gesehen. Die Gemeinde will ihn nun aber endlich abreißen. © Archivfoto: Matthias Schumann

Das alte Bahnhofsgebäude in Gersdorf soll seit Längerem abgerissen werden. So lautet jedenfalls der Plan der Gemeinde Haselbachtal, die das Areal voriges Jahr aus privater Hand erwarb. Zum einen sticht der Schandfleck vielen Leuten negativ ins Auge. Zum anderen soll Platz geschaffen werden. Immerhin möchte die Gemeinde hier mit dem VVO einen modernen P+R-Platz (Parken & Reisen) bauen. Die Pläne dafür liegen länger auf den Tischen der Verantwortlichen. Die Abwicklung des Hauskaufes brachte die Sache maßgeblich voran. Doch derzeit liegt das Projekt auf Eis.

Hintergrund dafür ist die aktuelle, funktionierende Bahnfunkanlage, die noch immer im alten Gebäude untergebracht ist. Die Deutsche Bahn AG zahlt dafür Miete an die Gemeinde. Doch diese möchte das Areal modernisieren und dazu muss die Ruine verschwinden. „Die Umsetzung der technischen Anlage kostet allerdings sehr viel Geld. Ganze 150 000 Euro schätzt die Bahn ein“, so Bürgermeisterin Margit Boden. Wer das bezahlen soll und wo sie hin soll, ist bis dato noch etwas unklar. Genau daran scheiden sich nämlich die Geister.

Für die Gemeinde Haselbachtal ist die komplette Finanzierung nicht durchführbar. So viel steht fest. Die Bahn signalisiert derzeit aber auch nicht, dass sie die Gesamtkosten übernimmt. „Zurzeit stehen wir im Briefverkehr mit der Bahn AG und hoffen, dass es 2017 wenigstens eine Klärung der Angelegenheit gibt“, so Margit Boden.

Vor allem die Pendler würde das freuen. Viele nutzen die bisherigen unausgebauten Flächen neben dem Bahnhofsgebäude bereits zum längeren Parken. Immerhin wird das komplette Haselbachtal so an die Landeshauptstadt angebunden. Der neu gebaute Radweg führt am Objekt vorbei, wertet das Areal mittlerweile zusätzlich auf. Der Abriss des ruinösen Hauses kommt allerdings vor 2018 nicht.

