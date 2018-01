Bahnhof-Umbau startet eher In wenigen Tagen beginnt die Sanierung am Bautzener Bahnhof. Das hat Folgen für Pendler und Parkplätze.

Ein Teil der Parkplätze am Bautzener Bahnhof ist schon gesperrt. © Uwe Soeder

Bautzen. Bautzen. Der Bauzaun steht schon. Auch die Bauleute lassen nicht mehr lange auf sich warten. Anfang Februar startet die Sanierung des maroden Bahnhofsgebäudes in Bautzen. Wie Investor Gerald Lucas erklärt, liegen alle Baugenehmigungen vor. Eigentlich hatte Lucas mit einem Baustart im März gerechnet. Doch der Investor ist froh darüber, dass es eher losgehen kann. Die Sanierung des Hauses hat zuallererst Auswirkungen für Pendler. Übernächste Woche wird der Parkplatz vorm Bahnhof aufgrund der Sanierungsarbeiten gesperrt.

Die Drews und Lucas GbR plant in diesem Jahr, die noch ungenutzte Empfangshalle des Bahnhofes in einen für Pendler und Reisenden offenen Raum zu verwandeln. Auch soll es in der Halle einen Fahrkartenschalter einen Kiosk, einen Imbiss und ein Café geben. Hauptsächlich soll der Bahnhof aber vom Bautzener Landratsamt genutzt werden. Der Landkreis mietet die Fläche in den Obergeschossen vom ersten Stock bis unters Dach. (SZ/mho)

zur Startseite