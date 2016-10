Bahnhof Ebersbach beschädigt Die Polizei hat am Gebäude zerstörte Scheiben, aufgebrochene Eingangstüren und zerbrochene Vitrinen festgestellt – und eine Gruppe Jugendliche.

Der Bahnhof in Ebersbach. © Matthias Weber

Bundespolizisten haben am Sonntag am Bahnhof Ebersbach mehrere Sachbeschädigungen festgestellt. Darüber informiert Sprecher Frank Barby. Ein Zugbegleiter gab den Hinweis, dass sich mehrere Jugendliche auf dem Bahnsteig und im Gebäude i aufhalten sollen. Daraufhin erreichte eine Streife aus Ebersbach den Ereignisort.

Durch die Beamten konnten die Personalien der 15 Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren aufgenommen werden. Am Bahnhofsgebäude stellten die Ermittler mehrere Sachbeschädigungen fest, darunter zwei zerstörte Fensterscheiben, drei aufgebrochene Eingangstüren und zwei zerbrochene große Vitrinen in der ehemaligen Wartehalle. „Die Jugendlichen bestritten im Gebäude gewesen zu sein und auch, dass sie Türen oder Fenster gewaltsam geöffnet hätten, so der Polizeisprecher.

Durch Ermittlungsbeamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach konnte im Gebäude diverse Spuren, darunter auch daktyloskopische Spuren erkannt und gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an. (szo/t)

