Bahnhof-Besitzer denkt ans Aufgeben Nach Einbrüchen wurde eine Tür am Gebäude eingetreten. Projekt Jugendcafé steht auf der Kippe.

zurück Bild 1 von 2 weiter Vicky Rennert nagelt nach einem erneuten Einbruch in den Bahnhof Leisnig die Tür zu den Gleisen zu. Die 17-Jährige aus Meinitz schaut in dem Haus fast täglich nach dem Rechten. © André Braun Vicky Rennert nagelt nach einem erneuten Einbruch in den Bahnhof Leisnig die Tür zu den Gleisen zu. Die 17-Jährige aus Meinitz schaut in dem Haus fast täglich nach dem Rechten.

In dieser Woche fand sie eine eingetretene Tür vor. Vicky ist eine der wenigen, die den Bahnhof beleben wollen.

Was im und um das Bahnhofsgebäude passiert, ist Vicky Rennert ein Rätsel. Schon wieder hat sich jemand an dem Haus zu schaffen gemacht. Nachdem ein oder mehrere Unbekannte in der Vorwoche ein eigenes Vorhängeschloss am Haupteingang angebracht hatten, fand die 17-Jährige in dieser Woche eine der Türen zu den Gleisen eingetreten vor. Vicky schaut mit Erlaubnis des Eigentümers Erwin Feurer aus der Schweiz fast täglich nach dem Rechten in der Immobilie. Sie hatte auch zuerst bemerkt, dass mehrfach Diebe in den Räumen unterwegs gewesen sind.

Ob auch diesmal etwas weggekommen ist, vermag sie nicht einzuschätzen. Zuletzt fehlten Möbel und Handwerkszeug. Auch die Telefon- und Wlan-Verbindung ist gekappt worden.

Die Tür, an der sich Unbekannte zuletzt zu schaffen gemacht haben, hat Vicky Rennert inzwischen zugenagelt. Sie hat keine Lust mehr, weiter fremde Schlösser aufzubrechen. Auch Erwin Feurer ist schleichende Resignation anzumerken. „Es ist sehr traurig“, meint er. „Der Bahnhof und die Stadt Leisnig haben enormes Potenzial, das so sukzessive zerstört wird“, sagt er. Dem Vernageln von Türen hat er zugestimmt. Begeistert ist er davon nicht. Aus zweierlei Gründen. „Es wird nicht viel nützen“, meint Feurer. Er glaubt kaum, dass sich Diebe oder Neider, die sich jetzt offenbar mit dem Anbringen eigener Schlösser ihre Scherze erlauben, davon abhalten lassen. Der Schweizer ist insgesamt enttäuscht, dass fremdes Eigentum so wenig respektiert wird. In der Ausprägung wie in Leisnig habe er das noch nie erlebt.

Außerdem sollten so wenig wie möglich Bretterverschläge zeigen, dass sich in dem Gebäude etwas tut. Vicky Rennert hat mit einigen Freunden zum Beispiel das frühere Büro des letzten Stellwerkers entrümpelt. Der saß in einer Art Glasvorbau. Um die Scheiben zu schützen, sind die vernagelt. Eigentlich hatten die Jugendlichen als Nächstes vor, die Bretter wegzunehmen. Später sollte dort eine Art Jugendcafé entstehen. „Die Leute sollten aber jetzt schon sehen, dass sich hier etwas bewegt“, erklärt die 17-Jährige. Nun muss sie erst einmal selbst sehen, wie es mit der Immobilie überhaupt weitergeht.

Letzte Chance zum Mitmachen

Erwin Feurer gibt zu, dass er ans Aufgeben denkt. Er erwägt sogar, den Bahnhof erneut bei den Deutschen Grundstücksauktionen einzureichen. Auf diesem Weg haben die Com Media Vision AG und der International Bornout Fund, die Feurer beide vertritt, den Bahnhof Anfang Dezember 2013 in Berlin erworben. Die nächste derartige Auktion, bei der für diese Leisniger Immobilie ein neuer Besitzer gesucht werden könnte, wäre schon am 24. Oktober.

Alternativ könnte sich Feurer vorstellen, dass es noch einmal einen Ruck gibt und sich alle, „denen in irgendeiner Form am Erhalt des Bahnhofs gelegen ist, bündeln“. Am dringendsten hält er ein sinnvolles Nutzungskonzept und Leute, die das dann tatsächlich umsetzen wollen. „Ich denke, nur so kann der Bahnhof vor weiteren Zerstörungen geschützt werden“, sagt Feurer. „Diese Variante wäre mir lieber.“

Knapp ein Jahr nach dem letzten Besitzerwechsel hatte der Schweizer den Leisnigern seine „Visionen“ für den Bahnhof vorgestellt. Er entwarf ein sozio-kulturelles Komerz-, Kunst- und Bauprojekt. Das sollte aus seiner Sicht die „Visitenkarte für eine historische Stadt“ sein. Sein Konzept ließ und lässt eigentlich alles zu: Wohnnutzung, auch für begleitetes und altersgerechtes Wohnen, eine geschäftliche Nutzung als Büro und/oder Werkstätten und Ateliers, für Kultur, als Therapiezentrum, für Gastronomie oder auch als Gästehaus. Einige Kontakte hatte er schon geknüpft. Allerdings habe er nie wirklich das Gefühl gehabt, dass seine Initiative willkommen ist. Er hat bisher mehrere Sicherungen veranlasst, darunter am Dach. Und er hat noch Land im Umfeld gekauft, das bei der einen oder anderen Nutzung seiner Meinung nach gut gebraucht werden könnte.

zur Startseite