Bahngleise blockiert Am Freitagfrüh kam es in der Region zu Zugausfällen und Verspätungen. Schuld war der starke Sturm. Viele Bäume fielen auch auf Straßen.

© Symbolfoto: René Plaul

Zugausfälle und Verspätungen gibt es seit Freitagfrüh auf den Bahnstrecken Dresden - Görlitz und Dresden - Kamenz. Laut ersten Informationen waren durch den starken Sturm bei Dresden-Klotzsche Bauzäune auf die Gleise gestürzt. Das hatte Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Richtung Ostsachsen. Es kam zu Zugverspätungen. Die Städtebahn Sachsen meldete am Morgen auf ihre Homepage, dass die Züge von Dresden in Richtung Kamenz wegen Unwetter auf unbestimmte Zeit nicht verkehren.

Laut Bundespolizei Pirna sind die Hindernisse inzwischen beseitigt, sodass sich der Bahnverkehr langsam wieder normalisieren dürfte.

Aufgrund des Unwetters mussten auch viele Feuerwehren ausrücken. Zumeist, weil Bäume auf Straßen gestürzt waren. So in Cunnersdorf bei Kamenz, Oßling, Schirgiswalde-Kirschau, Seifersdorf, Commerau bei Königswartha, Schmorkau und Königsbrück. In der Frankenfurt bei Ottendorf-Okrilla waren es gleich mehrere Bäume. In Pulsnitz fiel ein Telefonmast um, in Hoyerswerda eine Ampel. Und in Särka bei Weißenberg kippte ein Lkw um, heißt es aus der Rettungsleitstelle. (szo)

