Bahnen umfahren kaputte Weiche

Arbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) rücken ab diesem Freitag zur unteren Kesselsdorfer Straße aus. Kurz vor der Kreuzung zur Tharandter Straße muss eine Straßenbahnweiche repariert werden. An der Stelle trennt sich stadteinwärts die Linie 6 von der 7 und 12. Damit ein sicherer Bahnbetrieb noch bis zum Sommer und dem Beginn der im Projekt Stadtbahn Dresden 2020 vorgesehenen Umbauarbeiten gewährleistet ist, muss nun ein Teil der Weiche erneuert werden. Außerdem sind Schweißarbeiten nötig. Die Kosten für die Reparatur betragen etwa 30 000 Euro.

Während der Reparatur kann der Verkehr stadtauswärts an der Baustelle vorbeifahren. Richtung Zentrum wird eine kurze Umleitung ausgewiesen. Die DVB rechnen jedoch am späten Freitagnachmittag und am Sonnabend mit Behinderungen und Stau rund um die Baustelle. Die Linien 6, 7 und 12 müssen zudem auf eine Umleitung ausweichen. Zwischen Gorbitz und Löbtau fährt ein Ersatzbus. Am frühen Montag wollen die Arbeiter fertig sein. (SZ/acs)

