Bahne frei! Trilex und Odeg freuen sich über mehr Eisenbahn-Fahrgäste. Und das liegt gar nicht am weggefallenen Postbus.

Nicht nur das Bahnhofsgebäude glänzt im Licht – auch die Eisenbahnbetreiber sind mit den Fahrgastzahlen zufrieden.

Andreas Trillmich, Geschäftsführer Trilex

Arnulf Schuchmann, Geschäftsführer Odeg

Selten lagen Bus und Bahn so dicht zusammen. 2013 öffnete sich der Fernbusmarkt. Seither versuchen Unternehmen, sich am Markt zu behaupten. Ab Mai 2015 fuhr der Postbus nach Görlitz, bot Direktverbindungen bis Köln und vor allem den täglichen Billigtrip nach Dresden. Auf der Schiene erledigt das seit 2014 der Trilex von der Länderbahn. Hinter diesem Namen verbirgt sich die Vogtlandbahn GmbH, die die Ausschreibung für den Betrieb der Ostsachsen-Strecken gewonnen hatte. Im Herbst 2016 gab Postbus auf, verkaufte an Flixbus, und der strich die Dresden-Route.

Stürmen Reisende seitdem die Züge? Nein, sagt Andreas Trillmich, Geschäftsführer von Trilex. Ex-Postbus-Nutzer fallen nicht auf, sind aber sicher dabei, wenn der Trilex ohnehin von einer kontinuierlichen Steigerung berichten kann: „Wir haben in Ostsachsen in diesem Jahr über drei Millionen Fahrgäste befördert.“ Das hat Folgen, ergänzt Trillmich: „In Stoßzeiten kommen wir an Kapazitätsgrenzen und setzen alle verfügbaren Fahrzeuge ein. Seit voriger Woche verstärken zwei zusätzliche Triebwagen die Fahrten.“ Woran liegt das, wenn nicht am weggebrochenen Fernbus? „Wir stellen fest, dass immer mehr Tagesausflügler den Zug als schnelle, unkomplizierte Alternative zur A4 entdecken“, begründet Trillmich, und überlegt: „Eine Fahrzeit von einer guten Stunde von Görlitz bis in die Dresdner Innenstadt kann man auf der Straße kaum toppen.“ Dass Gruppenreisen zunehmen, birgt allerdings wachsende Probleme: „Rund 100 000 Bürger nutzten bisher diese Reiseform. Doch weil nur die Hälfte angemeldet waren, konnten wir keine ausreichenden Kapazitäten planen.“

Ähnliches ist von der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) zu hören, die die Strecke Zittau – Görlitz – Cottbus betreibt. Von Januar bis November fuhren auf dieser Linie reichlich 41 000 Personen, ebenso viel wie 2014. Dass es im gleichen Zeitraum 2015 nur knapp 39 000 waren, führt Geschäftsführer Arnulf Schuchmann keineswegs auf den Fernbus zurück, der zudem in Richtung Berlin weiterhin rollt: „2015 gab es viele Wochen lang eine Totalsperrung wegen Bauarbeiten.“ Auf der Dresdener Strecke kann Andreas Trillmich ein ähnliches Bild zeichnen: „Leider war das gesamte Jahr geprägt von einer intensiven Bautätigkeit der DB Netz AG. An fast 50 Prozent der Verkehrstage konnte der Trilex nicht nach Regelfahrplan fahren.“ Im Schienenersatzverkehr setzten also auch Trilex und Odeg auf Busse. „Das führte verständlicherweise zu Unmut. Dennoch halten uns die Fahrgäste die Treue, dafür danken wir“, sagt der Trilex-Geschäftsführer und kündigt an: „Der Ausblick auf 2017 stimmt mich zumindest für die Görlitzer optimistischer, der Schwerpunkt der Baumaßnahmen verlagert sich auf die Strecke nach Zittau. Dort wird der gesamte Bahnhofsbereich umgebaut.“ Darauf muss sich auch die Odeg einstellen, doch ihr Chef, Arnulf Schuchmann, ist optimistisch: „Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung. Seit 2008 fahren wir nun schon in der Lausitz. Die gewonnene Ausschreibung bis 2030 werten wir so, dass man uns in der Region zu schätzen weiß.“

Deshalb legen beide Verkehrsbetriebe ihr Augenmerk auch auf die lokale Wertschöpfung. Auf der Reichenbacher Straße betreibt die Odeg-Tochter Odig ihre Betriebswerkstatt, und auch bei Trilex „haben wir uns bewusst für Görlitz als Standort für Werkstatt und Verwaltung entschieden“, sagt Andreas Trillmich: „Als Görlitzer freue ich mich besonders darüber, dass wir hier einen Großteil unserer Mitarbeiter beschäftigen können. Neben 30 Triebfahrzeugführern und Kundenbetreuern sind 18 Mitarbeiter in Verwaltung und Instandsetzung tätig.“ Dabei wird ein Standort gleich doppelt genutzt: Trilex-Monteure arbeiten mit in der Odig-Werkstatt.

Im Jahresrückblick konnte Trilex mit noch einem Höhepunkt aufwarten – der Wiederaufnahme des grenzüberschreitenden Zugverkehrs nach Polen: „Wir kooperieren in der Fahrzeugbereitstellung mit dem polnischen Partnerunternehmen Koleje Dolnoslaskie und mit DB Regio. Und im kleinen Grenzverkehr besteht Anschluss in die Touristenregion Jelenia Gora und nach Weglinec, wo eine weitere attraktive Verbindung nach Wroclaw genutzt werden kann. Diese Attraktivität wollen wir ausbauen“, kündigt Andreas Trillmich an.

Flixbus als einzig in Görlitz verbliebenes Fernbusunternehmen scheint ähnliche Ziele zu verfolgen. Sprecherin Marie Gloystein: „Wir planen, im Frühjahr weitere Verbindungen ab Görlitz zu starten.“ Mehr dürfe sie jetzt zwar noch nicht verraten, aber dass Flixbus in Richtung Polen schaut, ist ein offenes Geheimnis. Auch nächstes Jahr also werden Bus und Bahn wieder eine gemeinsame Betrachtung wert sein.

