Bahndammwasser soll schuld sein

Bereits zwei Hochwasserereignisse mussten die neuen Eigentümer eines Grundstückes in der Nähe des Gemeindehauses in Helmsdorf schon miterleben. Das Wasser flutete die Felder. Doch die Ursache scheint eine andere zu sein. Das vermuten zumindest die Grundstücksbesitzer. Die vorhande Entwässerung am Bahndamm würde so nicht funktionieren, haben sie festgestellt. Sie hoffen nun auf Unterstützung durch die Stadtverwaltung Stolpen. Dort ist das Problem offenbar schon bekannt. „Das hängt mit der Sanierung des Bahndammes zusammen“, vermutet auch Bürgermeister Uwe Steglich (FDP). Um das endgültig zu klären, habe die Stadt bereits die Untere Wasserbehörde informiert. Die müsste das nun prüfen. (SZ/aw)

