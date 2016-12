Bahndamm öffnet sich Damit in der Stadt noch ein Durchkommen ist, entschließt sich die Bahn zu einem ungewöhnlichen Schritt.

Dieser Lkw war definitiv das letzte Fahrzeug, das den Berliner Bahnübergang überquerte – es war der 16. Juni 2008, exakt 11.30 Uhr. Die Bauleute von Hentschke-Bau hatten extra für den Trucker noch einmal die Sperrgitter zur Seite gerückt. © Brühl/Archiv

Wer hätte das jemals gedacht. Der Berliner Bahnübergang wird wieder aufgemacht – wenn auch nur vorübergehend und nur für Radfahrer und Fußgänger. Dennoch ist mit dieser Entscheidung die Sensation im nächsten Kapitel „Bahn-Baustelle Großenhain“ perfekt. Hintergrund sind die umfangreichen Sperrungen in der Stadt. Der Überweg kann jedoch erst genutzt werden, wenn der Abbau der Gleisanlagen abgeschlossen ist und keine Bauzüge diese Stelle mehr passieren müssen. Das soll Anfang Januar so weit sein. Schon in der Nacht zu diesem Sonntag wird das Gleis Dresden-Berlin durch Großenhain außer Betrieb genommen. Morgens wird mit dem Abbruch begonnen. Die Auen- und Parkstraße werden im Bereich der Brücken von Sonntag an bis 22. Dezember gesperrt. Zwischen den Feiertagen bleiben die Brücken offen. Ab 3. Januar soll mit dem Abbruch der beiden Brücken begonnen werden. Dazu sind die unterführten Straßen zu sperren. Die Brücken-Bauarbeiten sollen laut Bahn-Ansprechpartner Klaus Riedel bis September 2017 abgeschlossen sein.

Fußgänger und Radfahrer können dann jedoch wieder mindestens eine der beiden Brücken nutzen. Erst Anfang Januar will die Bahn die Termine für die Bauabläufe im Stadtpark vorlegen. Klar ist hingegen schon, dass die Großraschützer Straße Ende Januar für drei Wochen voll gesperrt wird. Danach erfolgt die Verkehrsführung vorerst weiter auf der bestehenden Straße. Parallel werden Leitungen umverlegt und die Umfahrung errichtet. Die Umfahrung soll von Ende Februar bis September bestehen bleiben. Wie, das ist noch offen.

