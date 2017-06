Bahnchaos trifft Kamenz Brandanschläge haben am Montagmorgen den Zugverkehr in Dresden und anderen Städten lahmgelegt. Das hatte auch Folgen für die Region.

Wegen technischer Störungen in Dresden fahren die Züge aus der Oberlausitz derzeit nur bis Klotzsche. © Uwe Soeder

Geduld war am Montagmorgen von Bahnreisenden auch in Ostsachsen gefordert. Nach mehreren Brandanschlägen auf technische Einrichtungen der Bahn im gesamten Bundesgebiet war in der Landeshauptstadt der Zugverkehr komplett lahmgelegt. Nichts ging mehr. Das hatte Konsequenzen für die Bahnreisenden aus Ostsachsen, die zu Arbeitsbeginn nach Dresden fahren wollten – oder von dort nach Ostsachsen. Ihre Züge endeten bereits in Dresden-Klotzsche oder fuhren dort erst ab. Ansonsten hieß es umsteigen auf Straßenbahnen und Busse.

Die Strecken der Städtebahn zwischen Kamenz beziehungsweise Königsbrück und Dresden waren von den Beeinträchtigungen betroffen. Die Züge der Städtebahnverbindung Königsbrück – Dresden fuhren zum Beispiel von Königsbrück nur bis Ottendorf-Okrilla-Süd. Zur Weiterfahrt bis Dresden-Klotzsche wurde ein Busnotverkehr eingerichtet. Dort sollten die Reisenden dann in die Straßenbahn umsteigen, empfahl die Städtebahn auf ihrer Webseite. Die Verbindung Kamenz-Dresden wurde nach Informationen der Städtebahn nur zwischen Kamenz und Dresden-Klotzsche mit dem Zug bedient. In Klotzsche sollten die Reisenden dann ebenfalls mit der Straßenbahn weiterfahren.

Tatsächlich verkehrte zwischen Kamenz und Pulsnitz wegen der Bauarbeiten am Damm am Vormittag aber sowieso Schienenersatzverkehr. Der Zug 12.57 Uhr fiel ersatzlos aus. 30 Reisende hatten zuvor auf dem Bahnsteig gewartet. 13 Uhr verkündete ein Mitarbeiter des Kiosks das Aus für den Zug. „Er kommt nicht aus Dresden raus. Ob es Schienenersatzverkehr gibt, weiß noch niemand“, rief er den Reisenden zu. Eine junge Frau verpasste durch den Ausfall ihr Bewerbungsgespräch. „Ich bin extra zwei Stunden eher gekommen. Jetzt muss ich das Gespräch absagen“, sagte sie. Andere versuchten es eine Stunde später oder riefen telefonisch Unterstützung.

Die Züge des Bahnunternehmens Trilex aus den Richtungen Görlitz und Zittau waren ebenfalls von den Beeinträchtigungen betroffen. Zunächst war nicht abzusehen, wie lange die Störung dauert. Um 10.30 Uhr gingen die elektronische Stellwerke der Bahn in Dresden wieder in Betrieb. Die meisten Züge konnten wie geplant bis zum Neustädter Bahnhof und Hauptbahnhof fahren. Aufgrund der massiven Beeinträchtigung des Nah- und Fernverkehrs dauerte es allerdings noch etwas, bis alle Züge wieder fahrplanmäßig verkehrten.

Aufgrund mehrerer Kabelbrände musste die Deutsche Bahn am Montagmorgen den Zugverkehr in Dresden und weiten Teilen Sachsens einstellen. Die Polizei geht von Fremdeinwirkung aus. Das Operative Abwehrzentrum hat die Ermittlungen aufgenommen.Von den massiven Behinderungen betroffen sind der Fern-, der Regional- und der S-Bahn-Verkehr. (SZ)In der Nacht zum Montag hatte es bundesweit mindestens zwölf Brandanschläge auf Bahnstrecken der Deutschen Bahn gegeben. In Dresden fielen daraufhin zwei Stellwerke aus. (SZ/ert, SZ/pre)

