Bahnbetreiber warnt vor Zugausfällen in der Lausitz Die Länderbahn kündigt bei zu starkem Sturm für Sonntag Einschränkungen auf den Strecken zwischen Görlitz und Dresden sowie Zittau und Dresden an.

Symbolbild © SZ Thomas Eichler

Görlitz. Die Länderbahn, die auch die Züge auf den Strecken Görlitz - Dresden und Zittau - Dresden fahren lässt, hat eine Information an alle Reisenden herausgegeben. Darin heißt es:

Nach der aktuellen Prognose des Deutschen Wetterdienstes zieht in der Nacht das Sturmtief „Herwart“ von Norden kommend über Sachsen. Dadurch kann es zu Beeinträchtigungen an der Infrastruktur und damit zu Einschränkungen im Bahnverkehr des trilex und der Vogtlandbahn kommen. Die Länderbahn-Leitstelle und die Sicherheitsverantwortlichen stehen in regelmäßigen Kontakt zu den Leitstellen der DB-Netz AG.

Seitens der Länderbahn wurden Vorbereitungen getroffen, um im Bedarfsfall Maßnahmen wie Verminderung der Streckengeschwindigkeit oder auch bei Notwendigkeit der teilweise Einstellung des Zugverkehrs zu veranlassen. Das Fahrpersonal wurde zu besonderer Aufmerksamkeit aufgerufen. Wir bitten unsere Reisenden darum, sich vor Fahrtantritt am Sonntag über die aktuelle Wetter- und Verkehrslage zu informieren und nicht dringend notwendige Reisen wenn möglich zu verschieben. (szo)

